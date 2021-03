SI RIAPRE LA SAGA DEI "BRANGELINA" - ANGELINA JOLIE È PRONTA A FAR TESTIMONIARE IN TRIBUNALE CINQUE DEI SEI FIGLI CONTRO BRAD PITT DEFINITO “UN VIOLENTO” - I DUE NON RIESCONO A TROVARE UN ACCORDO SULL’AFFIDAMENTO E STANNO SPENDENDO UN PATRIMONIO IN PARCELLE LEGALI: LEI HA CAMBIATO QUATTRO AVVOCATI E IN MOLTI VOCIFERANO CHE QUESTO SIA IL DISPERATO TENTATIVO DELL’ATTRICE DI…

Anna Guaita per “il Messaggero”

Quando sembrava che l'annosa lite fra Angelina Jolie e Brad Pitt sull'affidamento dei figli stesse per giungere a una conclusione amichevole, l'attrice lancia nuove inquietanti accuse che potrebbero riportare tutto in alto mare. Lo scorso venerdì Angelina ha presentato un ricorso in tribunale in cui sostiene di poter offrire «prove e testimonianze autorevoli» circa comportamenti violenti dell'ex marito nei confronti dei figli e di lei stessa. La 45enne attrice sarebbe pronta a portare i figli minorenni a testimoniare. Significa cioè che cinque dei sei figli che la coppia ha avuto e adottato potrebbero doversi sedere sulla sedia dei testimoni. Il più grande, Maddox, ha 19 anni e quindi per legge può rifiutarsi di obbedire.

Gli altri figli sono Pax di 17 anni, Zahara di 16, Shiloh di 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12 anni (Maddox, Zahara e Pax sono adottati). Brad e Angelina si sono separati nel 2016 dopo 10 anni di convivenza e due di matrimonio. Nel novembre di quell'anno sulla base di voci diffuse da testimoni sui social, fu aperta un'inchiesta per possibili atti aggressivi di Brad verso l'allora 15enne Maddox, durante un volo di ritorno dall'Europa.

Due mesi di indagini da parte sia del Dipartimento della Famiglia che dell'Fbi non portarono alla luce nessuna prova di aggressività e definirono quell'incidente «un normale battibecco fra padre e figlio, senza uso della forza». Non è chiaro dunque se le accuse di oggi di Jolie si riferiscano a nuovi eventi, avvenuti dal 2016 in poi. Amici dell'attore hanno commentato che Angelina sta solo tentando di «danneggiare» Brad, e che negli ultimi quattro anni altre volte ha presentato accuse «che sono state controllate e si sono rivelate infondate».

AVVOCATI E PARCELLE La coppia, che ha finalizzato il divorzio già da due anni, sembra effettivamente incapace di trovare un accordo sui figli. Lei ha già cambiato avvocato quattro volte, e ha speso una vera fortuna in parcelle legali. Ultimamente ha venduto un quadro che Brad le aveva regalato nel 2011, e ne ha ricavato quasi 15 milioni di dollari. Ma allo stesso tempo, con sei figli teenager in scuole costosissime, varie case con personale numeroso, viaggi eleganti e dispendiosi di gruppo, anche un'attrice del suo calibro sembra sia in difficoltà finanziarie, anche perché da tempo non lavora e vive solo dei diritti che le spettano dai vari film.

Ovvio che non sono mancate le voci malevoli che insinuano che le accuse di violenza contro l'ex marito potrebbero essere un tentativo disperato di obbligarlo a concludere la causa che oramai si trascina da quattro anni. Per di più Angelina deve aver sicuramente letto le interviste in cui Brad ha raccontato di voler chiedere il pieno affidamento della 14enne Shiloh, la prima figlia che la coppia ha avuto, che gli assomiglia moltissimo e che è diventata un'eroina del movimento Lgbtq per la sua chiara identità più maschile che femminile.

Angelina invece non vuole assolutamente separare la truppa dei figli e ha sempre insistito di averne il pieno affidamento, rifiutando l'affidamento condiviso che gli avvocati dell'ex marito le proponevano all'inizio. Dal canto suo, Brad pure non è senza colpa, poiché aveva originariamente accettato di lasciarle i figli, accontentandosi del diritto di visita. Ma ha cambiato idea, e anzi in questi quattro anni ha abbracciato uno stile di vita molto morigerato, senza alcol e con periodici controlli per dimostrare che non usa droghe, allo scopo di dimostrare al giudice di aver creato un ambiente sicuro per i figli.

Nel frattempo Angelina ha ammesso che la lunga lotta contro l'ex marito è stata «una prova molto difficile», e che sta facendo grandi sforzi «per risanare la famiglia» senza esserci ancora riuscita. E pensare che quando erano insieme i Brangelina facevano sognare. Si erano incontrati quando il matrimonio di Brad con Jennifer Aniston stava facendo acqua, e si piacquero subito, e in poco tempo divennero la coppia più ammirata del mondo, bella, ricca, piena di figli. E poi il crollo, e un divorzio che passerà alla storia come uno dei più combattuti di Hollywood.

