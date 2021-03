SI E’ DIMESSO IL DIRETTORE DI “CONTRORADIO”, RAFFAELE PALUMBO, CHE CONDUCEVA LA TRASMISSIONE IN CUI LO STORICO GIOVANNI GOZZINI INSULTÒ GIORGIA MELONI - “LASCIO PER DIFENDERE L'ONORABILITÀ E LA CREDIBILITÀ DI UNA RADIO CHE HA 45 ANNI DI STORIA E UNA STORIA CHE PARLA, E CHE RACCONTA UNA VICENDA COMPLETAMENTE E SEMPRE DIVERSA DA QUANTO ACCADUTO IN QUEI 27 MINUTI DI TRASMISSIONE"

RAFFAELE PALUMBO

(ANSA) - Il giornalista Raffaele Palumbo ha rassegnato le sue dimissioni da direttore editoriale di Controradio, sospendendo la sua collaborazione: la decisione è stata presa dopo le polemiche seguite alla trasmissione 'Bene bene Male male' del 19 febbraio scorso, da lui stesso condotta, nel corso della quale lo storico Giovanni Gozzini ha apostrofato la leader di FdI Giorgia Meloni con insulti sessisti. Le dimissioni decorrono da oggi.

GIOVANNI GOZZINI

"Lo faccio - afferma Palumbo in una nota - per riflettere su quanto accaduto, per metabolizzare gli insulti, le minacce e le offese ricevute, talvolta inferiori per lesività a certe analisi di persone che non sanno di cosa parlano. Ma soprattutto, sopra ogni altra cosa, per difendere l'onorabilità e la credibilità di una radio che ha 45 anni di storia e una storia che parla, e che racconta una vicenda completamente e sempre diversa da quanto accaduto in quei 27 minuti di trasmissione".

Il cda di Controradio "prende atto con rammarico di tale decisione e, nell'accettare le sue dimissioni, desidera ringraziare Raffaele Palumbo per il lavoro fin qui svolto, auspicando la possibilità di una prossima, nuova e proficua collaborazione" e la redazione "nel prendere atto della decisione di Raffaele Palumbo, e nel comprendere le sue sincere e sofferte motivazioni", sottolinea "l'onestà intellettuale e umana che ha sempre contraddistinto il suo modo di operare".

