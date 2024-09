SI SALVERANNO SOLO I RICCONI – I MILIARDARI DI TUTTO IL MONDO, OSSESSIONATI DA UN’ARMAGEDDON NUCLEARE O DA UN’ALTRA PANDEMIA, VOGLIONO RIFUGI DI SICUREZZA A CINQUE STELLE – SE PRIMA SI ACCONTENTAVANO DI BUNKER RIFORNITI DI CIBO, ADESSO PRETENDONO CHE LE LORO CASE SIANO A PROVA DI FINE DEL MONDO – ALCUNE SONO COMPRESE DI TUTTI I COMFORT PER NON ANNOIARSI, DAL CINEMA ALLE PISTE DA BOWLING, MA C’È CHI È ARRIVATO A CHIEDERE UNA SALA OPERATORIA PRIVATA E…

Dagotraduzione dell'articolo di Simon Usborne per www.edition.cnn.com

bunker sotterranei per miliardari 2

Poche cose sembrano lenire le ansie esistenziali dei super-ricchi come un bunker progettato per resistere a un Armageddon nucleare. Eppure non è più sufficiente per il miliardario attento alla sicurezza avere una stanza impenetrabile nel seminterrato: i bunker sono diventati seriamente di lusso e hi-tech, in alcuni casi crescendo al punto che intere case stanno diventando fortezze del 21° secolo.

«C’è molta più attenzione all'intrattenimento - ha affermato Al Corbi, per 50 anni presidente e fondatore di SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) - Se vuoi sopravvivere sottoterra, vogliamo che ti diverta».

Corbi, che ha contribuito a mettere in sicurezza una casa privata di 27 piani a Mumbai all'industriale miliardario Mukesh Ambani, sta attualmente lavorando a una grande casa su un terreno boscoso di 200 acri, in una località segreta negli Stati Uniti.

bunker sotterranei per miliardari 4

La casa , ha detto Corbi in un'intervista tramite Zoom, è ultra-sicura con porte a prova di bomba, finestre infrangibili e sistemi di accesso biometrici. Intorno c'è un fossato profondo 9 metri, cannoni ad acqua in grado di eliminare elicotteri, droni e liquido infiammabile che può essere spruzzato sulla superficie del lago artificiale per essere incendiato per creare un anello di fuoco difensivo.

bunker sotterranei per miliardari 3

«Guardate il Medioevo, un fossato è uno dei deterrenti più grandi - ha detto Corbi - Ma a quei tempi non c'erano le moto d'acqua». Il cliente di Corbi, un magnate e appassionato di sport acquatici, ha visto un duplice uso per il suo fossato e ha in programma di usarlo anche come pista da corsa per i suoi amici.

bunker sotterranei per miliardari 1

Corbi, che ha anche costruito tunnel di fuga sotterranei che fungono anche da piste di go-kart, ha detto che non c'è alcun desiderio tra i suoi clienti per un design utilitaristico in spazi sicuri. Anche 50 anni fa, dice, i bunker tradizionali sembravano hotel di lusso, "un po' come il Ritz Carlton, sotterraneo". Ma ora i suoi clienti più ricchi deriderebbero tale modestia.

Diversi specialisti nel settore hanno segnalato un aumento delle richieste da quando l'anno scorso è emerso che Mark Zuckerberg si sta facendo costruire alle Hawaii una mega casa con un rifugio sotterraneo. Stessa scelta è stata già fatta da Bill Gates.

Secondo Corbi, i miliardari sono sempre stati consapevoli del pericolo, ma ora i milionari chiedono di più.

bunker sotterranei per miliardari 5

E i miliardari sono sempre più paranoici riguardo alle minacce alla loro salute, che siano attacchi bioterroristici, pandemie virali o vecchi infarti e incidenti. Non è un caso che alcune stanze sono dotate di sale operatorie con camere di decontaminazione, guardaroba con dispositivi di protezione individuale e farmacie rifornite di medicinali d'urgenza e composti vitaminici pensati appositamente per sopportare lunghi periodi di isolamento. C’è poi chi non rinuncia all’intrattenimento: ci sono rifugi con cinema e piste di bowling.

bunker sotterranei per miliardari 6