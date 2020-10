SI SO’ ROTTI IL CAZZO ANCHE I BALLERINI - DOMANI IL MONDO DELLE DANZE SCENDE IN PIAZZA, CON UN FLASH MOB NAZIONALE, PER PROTESTARE CONTRO L’ULTIMO DPCM CHE HA MESSO AL BANDO LE LEZIONI ANCHE PER I CONGIUNTI, CONSENTITE FINO A POCHI GIORNI FA - IL COMUNICATO: “OLTRE AD ESSERE INSENSATO, SIGNIFICA CHIUDERE I CORSI, PERCHÉ LE DANZE DI COPPIA NON SI POSSONO FARE “SOLO INDIVIDUALMENTE"! LE NOSTRE LEZIONI SI SVOLGONO IN SICUREZZA, APPLICANDO I SEVERI PROTOCOLLI ANTI-COVID”

Al. Pi. Per “il Manifesto”

SERATA DI TANGO

Domani alle 11 è stato indetto un flash mob nazionale (a Roma in Piazza del Popolo, in Piazza del Comune e in tutte le altre città italiane) per «salvare le danze di coppia» che nel Dpcm del 18 ottobre - in cui ci si riferisce solo ad attività individuali - sono state messe al bando causando la legittima protesta di gestori, insegnanti e allievi delle numerose scuole sparse in tutta Italia. TANGO, Swing ma anche Forrò, balli caraibici e latini sono forse considerati veicoli di contagio, tuttavia vietare anche il contatto «tra congiunti», consentito invece fino a pochi giorni fa, farà perdere il lavoro a centinaia di persone che non possono più operare nei corsi.

SWING E LINDY HOP

Come scrivono nel comunicato stampa, le lezioni sono garantite in sicurezza applicando i severi protocolli anti-covid; la richiesta è di poter proseguire in tal senso rispettando una categoria già falcidiata. Sono persone del mondo della danza relegate all'inessenziale ludico sacrificabile; in realtà si tratta di professionisti che, insieme ad altri, perderanno il lavoro e il margine di manovra avuto fino a ora.

È infatti insensato, scrivono, che ci si scagli contro le danze di coppia anche tra congiunti, tra chi vive cioè sotto lo stesso tetto e condivide lo stesso letto. È ragionevole sollevare la questione, visto che non desta altrettanta preoccupazione sanitaria né politica spedire quotidianamente, quegli stessi nuclei relazionali, a fronteggiare trasporti fuori controllo o a fare file scriteriate per un tampone.

tango

SALVIAMO LE DANZE DI COPPIA! - Tutti in Piazza il 23 Ottobre 2020

Gestori, insegnanti e allievi delle Scuole di Danze di Coppia di Tutta l’Italia tra cui Balli Caraibici, Danze Standard, Balli Latini, Tango, Swing, Forrò ecc., UNIAMOCI per farci ascoltare dal Governo! Il DPCM del 18 ottobre ci impedisce di svolgere lezioni di coppia non permettendo il contatto neanche tra CONGIUNTI! Questo, oltre ad essere insensato, significa praticamente chiudere i corsi, perché le danze di coppia non si possono fare “solo individualmente" come l'ultimo dpcm ci impone! Le nostre lezioni si svolgono IN SICUREZZA, applicando i severi protocolli anti-covid. Quindi, manifestiamo insieme nel rispetto delle regole! Tutti con mascherina, mantenendo le distanze, per dimostrare la nostra correttezza, professionalità e senso di responsabilità.

COPPIA BALLA LA SALSA

Una manifestazione senza bandiere né politiche né di altra natura, senza leader ma fatta di tanti colleghi e appassionati desiderosi di stare insieme per chiedere la considerazione e il rispetto che realmente crediamo di meritare.

VENERDI' 23 OTTOBRE 2020 ore 11.00

- Piazza del Popolo, Roma

- Piazza del Comune/Municipio, in tutte le altre città e località italiane

Ci riuniamo in una Manifestazione / Flash-Mob in contemporanea!

Stesso giorno e stesso orario dappertutto, per manifestare e far sentire la nostra presenza e le ragioni di un settore, quello della danza di coppia, che è rappresentato da un considerevole numero di addetti ai lavori (in grande difficoltà), ma anche di tantissimi appassionati, che si vedono pregiudicati e in parte ingiustamente limitati e discriminati nello svolgimento delle loro attività!

ESIBIZIONE DI FORRO'

Desideriamo sensibilizzare il Governo sull’assurdità di alcune regole che ci vengono imposte, come per esempio il fatto che due congiunti (marito e moglie, fidanzati, fratello e sorella, etc) si possano abbracciare ovunque, meno che nelle scuole di ballo; come per esempio il fatto che le danze di coppia si ballano, appunto, “in coppia”, e non ha senso studiarli individualmente!

Sarà un’occasione anche per ribadire l’importanza della danza di coppia nella vita di chi lo pratica, specialmente in questo difficile periodo di distanza, diffidenza e solitudine legato all’emergenza COVID. Per farci ascoltare è necessario che si mobiliti tutto il settore delle Danze di Coppia, su tutto il territorio nazionale! La presenza nelle piazze di tutti noi insegnanti, gestori, personale dello staff, allievi e appassionati è fondamentale. Sarà l'unica possibilità di avere una reale visibilità e fare di questo evento qualcosa che davvero desti l'attenzione di tutti! L’appuntamento, quindi sarà per Venerdì 23 Ottobre ore 11.00, per essere pronti con il Flash Mob alle 11:30, simultaneamente in tutte le città Italiane che si uniranno all’iniziativa.

LEZIONI DI BACHATA