SI SONO INCAZZATI I CINESI! - CAOS A GUANGZHOU DOVE MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN STRADA PER PROTESTARE PER LE RESTRIZIONI E CONTRO LA FALLIMENTARE STRATEGIA COVID ZERO DEL GOVERNO: ALCUNI HANNO RIBALTATO UNA MACCHINA DELLA POLIZIA E ALTRI HANNO ABBATTUTO LE BARRIERE ANTI-COVID – IN CITTÀ ABITANO CENTINAIA DI LAVORATORI CHE PROVENGONO DA ALTRE ZONE DEL PAESE E NON RIESCONO A TORNARE A CASA DA TRE ANNI: ALCUNI SI SAREBBERO SUICIDATI E… VIDEO

NEW - People in China's Guangzhou city tear down COVID barricades.pic.twitter.com/M28Rw63APC — Disclose.tv (@disclosetv) November 14, 2022

DAGONEWS

Caos nella città cinese di Guangzhou dove migliaia di persone sono scese in strada per protestare per le restrizioni e contro la fallimentare strategia Covid zero del governo.

In un filmato si vedono anche alcuni manifestanti che ribaltano l’auto della polizia e buttano a terra le barriere covid.

Guangzhou, che ospita quasi 19 milioni di persone, è al centro di alcuni focolai di Covid: il numero di casi è in aumento negli ultimi giorni e i contagi giornalieri in città hanno superato per la prima volta i 5.000 casi, facendo pensare che potessero essere in arrivo nuove restrizioni.

Dopo le restrizioni, la tensione è aumentata nel distretto di Haizhu, sede di dozzine di mercati tessili all'ingrosso e di migliaia di piccole imprese che danno lavoro a decine di migliaia di lavoratori migranti provenienti da altre parti della Cina.

Le restrizioni sono scattate quando i lavoratori si sono affrettati a raggiungere le fabbriche per garantire le forniture per il festival dello shopping online l'11 novembre.

Prima che la rabbia dell'opinione pubblica ribollisse lunedì notte, residenti e imprenditori avevano aggirato i cordoli del governo avventurandosi fuori dai loro distretti in lockdown e contrabbandando i loro beni, secondo un funzionario della commissione sanitaria di Guangzhou all'inizio di questo mese, che ha denunciato le attività illegali.

Radio Free Asia ha riferito che i lavoratori scontenti hanno protestato anche in diversi centri industriali vicini, tra cui Kangle, sempre nel distretto di Haizhu, e Tangxia, nel distretto di Tianhe.

Diversi post su Weibo hanno denunciato i manifestanti, principalmente lavoratori migranti dalla provincia di Hubei, per la "rivolta", ma un utente ha sottolineato come il lockdown e il divieto ai lavoratori migranti di tornare a casa per le restrizioni protratte per quasi tre anni stavano "facendo impazzire le persone. Alcuni lavoratori si sono suicidati”.

