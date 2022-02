Dagonota

Si è suicidata ieri a Foligno, lanciandosi dal balcone del suo appartamento al terzo piano, la nostra ambasciatrice in Australia Francesca Tardioli. Era caduta in depressione dopo il duro lockdown in Australia.

Da www.corriere.it

In un incidente domestico (una caduta dal balcone) è morta a Foligno Francesca Tardioli, 57 anni, ambasciatrice italiana a Canberra, in Australia. La diplomatica si trovava a Foligno, sua città natale, per trascorrere alcuni giorni di ferie.

Sull’episodio indagano i carabinieri per accertare le cause dell’incidente. Inutili i soccorsi. Ricopriva la carica di ambasciatrice d’Italia in Australia dal settembre 2019. La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria.

Nel corpo diplomatico dal 1991, dopo la laurea in Scienze politiche all’Università di Perugia e un master presso la Sioi (Società italiana per l’organizzazione internazionale), Tardioli era stata nominata ambasciatrice a Canberra nel 2019. In passato aveva avuto esperienze anche in ambasciate e consolati in Albania, Arabia Saudita e in Libia, presso la Nato e al ministero degli Affari esteri. Lascia due figli di 27 e 24 anni.

