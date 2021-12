SI È UCCISA L'ATTRICE SPAGNOLA VERONICA FORQUÈ, INTERPRETE DEL PERSONAGGIO “KIKA” CHE DIEDE IL TITOLO AL FILM DI PEDRO ALMODOVAR: IL CORPO DELLA 66ENNE È STATO RITROVATO NELLA SUA CASA DI MADRID, MA NON È ANCORA CHIARO COSA L’ABBIA SPINTA A COMPIERE IL GESTO ESTREMO – IL RICORDO DI BANDERAS: “SERBO IL RICORDO DI UNA DONNA DOLCE, SPIRITUALE E DI UN'OTTIMA PARTNER ARTISTICA…” - VIDEO

Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera.



D.E.P. pic.twitter.com/x3KYqYDJii — Antonio Banderas (@antoniobanderas) December 13, 2021

Si è uccisa l'attrice spagnola Veronica Forquè, interprete del celebre personaggio 'Kika' che diede il titolo al film di Pedro Almodovar. Il suo corpo è stato ritrovato nella sua abitazione di Madrid, secondo quanto reso noto dalla polizia.

L'attrice, 66 anni, fu tra i volti più popolari del cinema spagnolo tra gli anni Ottanta e Novanta, conosciuta anche per i suoi ruoli in 'Che ho fatto io per meritare questo?' e 'Matador' di Almodovar. «Addio Veronica Forquè. Ho lavorato qualche anno fa con lei e serbo il ricordo di una donna dolce, spirituale e di un'ottima partner artistica. Rip», ha twittato l'attore Antonio Banderas poco dopo l'annuncio del decesso.

Nata a Madrid nel 1955, Veronica era figlia del regista Jose' Maria Forquè e della scrittrice Carmen Vazquez-Vigo. Debuttò al cinema sotto la direzione del padre e conseguì in carriera quattro premi Goya come migliore attrice (1988 e 1994 per 'Kika') e migliore attrice non protagonista (1987 e 1988). Ha lavorato anche per il teatro e la televisione.

