SÌ LO VOGLIO, MA SOLO ALL’ITALIANA – I RICCASTRI DI TUTTO IL MONDO E LE STELLINE DEL WEB NON HANNO DUBBI: L’ITALIA È IL POSTO MIGLIORE IN CUI SPOSARSI – TRA LE METE PREFERITE C'E' AL PRIMO POSTO LA PUGLIA, SEGUITA DA TOSCANA, SARDEGNA E L’IMMANCABILE CAPRI – DA HEIDI KLUM A KIM KARDASHIAN LA PASSIONE PER IL MARE E LE DISTESE VERDI HANNO PORTATO NEL BEL PAESE UN GIRO D’AFFARI CHE HA OLTREPASSATO I 900 MILIONI DI EURO…(VIDEO)

Emanuela Minucci per “la Stampa”

matrimoni

Sono ricchi, famosi, patinati, zeppi di follower e sensibili alla grande bellezza.

Vivono cento vite in una, elargendo sui social istantanee di «engagement ring» firmati Tiffany, baci da film e idromassaggi incastonati nella regal suite. E hanno un debole in comune: sposarsi in Italia.

È la cronaca di questo agosto a dimostrarlo. Per pronunciate il sì più importante, anzi «I will», gli stranieri non hanno dubbi.

Scelgono il Bel Paese, e preferibilmente quello perfetto che riesce a sposare il mordi e fuggi di Instagram e i canoni protetti dall' Unesco: le colline del suo Chianti, le limonaie di Capri, la candida sabbia della Sardegna i muretti a secco della Puglia.

kathryn blair

L' estate 2019, come ha scritto anche il Los Angeles Times, ha segnato un record: il giro d' affari delle nozze in Italia ha oltrepassato i 900 milioni di euro. E pullulano gli esempi vip: il 4 agosto scorso è convolata a esclusive nozze nel municipio di San Teodoro la trentunenne Kathryn Blair, figlia dell' ex premier britannico, con James Haslam. Alla cerimonia è seguito un banchetto durato sino a notte fonde allestito su uno yatch che ha gettato l' ancora nell' area protetta fra Tavolara e Capo Coda Cavallo.

kim kardashian e kanye west

Tre giorni prima, stavolta a Capri, l' ex super modella Heidi Klum cha detto sì al compagno Tom Kaulitz. In realtà i due si erano già scambiati gli anelli a Beverly Hills, ma secondo Heidi «the real marriage» è stato quello celebrato nella «regina di roccia» amata da Pablo Neruda (in realtà è arrivata a Capri dopo una trattativa non andata a buon fine per una magnifica location a Lipari). A giudicare dal video girato al ristorante «Paolino ai limoni», comunque, la coppia quella notte ha davvero toccato il cielo (tempestato di agrumi) con un dito.

kimi raikkonen e minttu virtanen 1

Il lusso della semplicità L' Italia è l' incrocio magico fra l' azzurro del mare e il verde degli uliveti a perdita d' occhio ma anche il Paese con una grande cucina dai sapori semplici, rispettosa delle proprie radici e tradizioni.

Ecco, secondo i wedding planner, il mix che ammalia i super-ricchi del pianeta: «I miei clienti - spiega Alessandra Grillo dell' agenzia milanese Brother&Sister - scelgono l' Italia per immergersi in atmosfere inedite, fatte di un paesaggio unico, ma anche di semplicità: vanno a cercare gli orti, le piante aromatiche, i contadini con cui scoprire un mondo sideralmente lontano dai ritmi metropolitani d' Oltreoceano». La loro filosofia si potrebbe riassumere nel motto «back to basic».

Caroline Wozniacki, David Lee

Ed ecco spiegato il grande successo della Puglia - in testa alle classifiche non solo dei matrimoni da favola, ma anche delle feste (sulla scia del compleanno di Madonna a base di pizzica, orecchiette e riso patate, cozze festeggiato a Borgo Egnazia nel 2017). Solo qualche giorno fa alla masseria San Domenico di Fasano - a pochi chilometri da Monopoli e dal suo celebre Lido Santo Stefano - i coniugi Beckam si sono presi una vacanza detox, senza rumore, cellulare e neppure bambini.

matrimonio di heidi klum e tom kaulitz a capri 13

Mentre tornando alle promesse di matrimonio la settimana scorsa è stata avvistata a Panarea la coppia del momento: Lady Gaga e Bradley Cooper. E tutti a chiedersi se fra un po' vedremo i protagonisti di A star is born giurarsi eterno amore e fedeltà reciproca. Per poco la coppia non incrociava Katy Perry e Orlando Bloom anche loro in fuga romantica alle Eolie.

MADONNA IN PUGLIA 5

Ma c' è un' altra regina del «back to basic», stavolta nell' Italia centrale, ed è la Toscana.

Qui, a Castiglion del Bosco, la stella del tennis Caroline Wozniacki ha detto sì a David Lee, il miliardario Edward Tang si è sposato fra le dolcissime colline del Chianti, l' influencer Annabel Rosendahl ha detto sì a Saturnia; Kimi Raikkonen a Monticiano, Kim Kardashian e Kanye West a Firenze.

matrimonio di heidi klum e tom kaulitz a capri 27

Mentre l' allenatore dell' Atlético Madrid, Diego Simeone per il suo matrimonio fissato per settembre ha anticipato agli invitati che il pane del banchetto sarà sciapo. Dal combinato virtuoso cucina & Toscana è nato un business: l' esperienza di «Wine & Wedding» frutto del mix di matrimoni, vino e cerimonie nel vigneto. E pazienza se lo strascico si sporcherà un po' scivolando sul tappeto di terra e foglie.

