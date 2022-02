SIAMO A UN PASSO DALLA GUERRA - I SEPARATISTI FILO-RUSSI DEL DONBASS SI APPELLANO A PUTIN PERCHÉ RICONOSCA LA LORO INDIPENDENZA, E IL PRESIDENTE RUSSO RIUNISCE IL CONSIGLIO STRAORDINARIO DI SICUREZZA: “GLI ULTIMI SVILUPPI DIMOSTRANO CHE LE AUTORITÀ UCRAINE NON HANNO INTENZIONE DI IMPLEMENTARE GLI ACCORDI DI MINSK”

vladimir putin

SEPARATISTI, PUTIN RICONOSCA LA NOSTRA INDIPENDENZA

(ANSA-AFP) - I separatisti filo-russi hanno lanciato un appello a Vladimir Putin perché riconosca la loro indipendenza. Oggi i leader delle autoproclamate repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale hanno chiesto al presidente russo Vladimir Putin di riconoscere la loro indipendenza e avviare una "cooperazione di difesa". Questi appelli, trasmessi dalla televisione russa, sono stati lanciati dai leader della "Repubblica popolare di Donetsk" e di quella di Lugansk, Denis Pushilin e Leonid Passetchnik.

CREMLINO, PUTIN RIUNISCE CONSIGLIO STRAORDINARIO SICUREZZA

tensione in ucraina 1

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin terrà oggi una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza russo: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax. "Il presidente Putin convocherà una riunione del Consiglio di sicurezza della Russia. Si tratta di un consiglio di sicurezza esteso", ha detto ai giornalisti. "Inoltre è previsto che oggi il presidente abbia una serie di colloqui telefonici internazionali", ha aggiunto Peskov.

volodymyr zelensky mangia con i soldati

PUTIN,MOSCA CONSIDERA RICHIESTA RICONOSCIMENTO SEPARATISTI

(ANSA-AFP) - Mosca sta considerando la richiesta di riconoscimento dei separatisti ucraini. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

PUTIN, KIEV PREPARA UN'ALTRA AZIONE CONTRO IL DONBASS

(ANSA) - "Kiev ha già condotto tra operazioni punitive contro il Donbass e sembra proprio che si stia avventurando in un'altra. Gli ultimi sviluppi dimostrano che le autorità ucraine non hanno nessuna intenzione di implementare gli accordi di Minsk". Lo ha detto Vladimir Putin rivolgendosi al consiglio di sicurezza russo.

separatisti filo russi nel donbass

PUTIN, UCRAINA IN NATO DRAMMATICA MINACCIA PER LA RUSSIA

(ANSA) - Se l'Ucraina entrerà nella Nato, "le minacce per la Russia aumenteranno drammaticamente". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Interfax.

mercenario russo nel donbass, ucraina

UCRAINA: PUTIN, DECIDERÒ SUL DONBASS IN BASE AGLI SVILUPPI

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la decisione se riconoscere o meno le due repubbliche autoproclamate del Donbass verrà presa "in base agli sviluppi della situazione". Lo riferisce l'agenzia Tass.

