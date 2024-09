LA SICILIA È ALLA SETE, MA NESSUNO LO VEDE – NELL’ISOLA GLI INVASI SONO SEMIVUOTI: A ENNA CI SONO QUARTIERI RIMASTI SENZ’ACQUA PER 50 GIORNI E, IN ALCUNE ZONE, QUELLA CHE HANNO VISTO USCIRE DAI RUBINETTI ERA GIALLA. SITUAZIONE SIMILE A CALTANISSETTA E A TRAPANI, MENTRE A PALERMO INIZIERÀ IL RAZIONAMENTO DELL’ACQUA DAL PROSSIMO 7 OTTOBRE – SCHIFANI HA ANNUNCIATO CHE SARANNO RIATTIVATI I DISSALATORI, MA PER GESTIRE L’EMERGENZA LE SOLUZIONI LATITANO…

SICCITA' IN SICILIA

Gli effetti negativi della lunga e grande siccità in Sicilia centrale permangono e si aggravano. Con un proliferazione di proteste nelle piazze e sui social. A Caltanissetta ed Enna sorgono anche gruppi di mamme che protestano per la grave carenza d'acqua.

Partiamo dal caso del capoluogo nisseno, dove vi è un quartiere che è rimasto a secco per più di 50 giorni. E vi sono stati cittadini che hanno comunicato di voler stracciare le bollette. Vi sono zone dove l'acqua arriva ogni due settimane, quelle più fortunate ogni settimana ma per poche ore. I cittadini sono disperati e chiedono alle istituzioni competenti a tutti i livelli interventi urgenti.

[…] A Caltanissetta vi è stato anche un consiglio straordinario per la grave carenza idrica, a cui era stato invitato anche il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, che non è stato presente. Va aggiunto però che è intervenuto online il Direttore della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che ha manifestato la vicinanza della Regione ai cittadini che stanno affrontando questa crisi idrica. E ha ribadito che la cabina di regia ha individuato interventi per il reperimento di acqua da erogare ai cittadini in modo tempestivo e a breve termine. Anche con il reperimento di nuovi pozzi.

Anche a Enna la situazione è problematica, i cittadini lamentano la grave carenza di acqua potabile e gli agricoltori sono disperati per la carenza di acqua irrigua. Va sottolineato che le province di Caltanissetta ed Enna sono tra le più importanti per la produzione del grano (settore che a causa della lunga siccità ha riportato danni enormi) e per l'allevamento di ovini e bovini (anche gli animali soffrono per una crisi senza precedenti). Ad Enna è intervenuta la Procura della Repubblica che ha aperto un'inchiesta sulla carenza di acqua.

I carabinieri hanno acquisito alcuni documenti della società che gestisce il servizio idrico "Acquaenna". L'indagine riguarda anche la qualità dell'acqua che sgorga dai rubinetti, "gialla e torbida".

[…] Molti invasi siciliani sono semivuoti, l'acqua è al minimo storico. […] Nell'isola si perde più del 50 per cento del prezioso bene idrico a causa di reti infrastrutturali inefficienti e vetuste.

La crisi idrica di acqua potabile riguarda anche altre province, tra queste soffre in maniera notevole il Trapanese. A Palermo il 7 ottobre partirà il razionamento dell'acqua potabile in diversi quartieri, saranno risparmiati dai disagi il centro storico e le zone con infrastrutture turistiche e alberghiere quali Mondello.

