10 ott 2019 19:27

SICURI DI CONSERVARE LO SPAZZOLINO NEL MODO CORRETTO? SE APPARTENETE A COLORO CHE LO TENGONO SUL LAVELLO, IN UN CASSETTO O ADOPERATE UN COPRI TESTINA, SAPPIATE CHE CI SONO DEGLI ERRORI CHE NON FANNO ALTRO CHE FAR PROLIFERARE COLONIE DI BATTERI – OCCHIO A QUANDO SCARICATE L’ACQUA DEL CESSO: LE PARTICELLE FECALI POTREBBERO ATTERRARE PROPRIO SULLA TESTINA – I CONSIGLI PER CONSERVARLO AL MEGLIO