Silvia Turin per "www.corriere.it"

Un suggerimento dagli esperti

Se state cercando di perdere peso ma qualcuno vi invita a mangiare al fast food (e non potete rifiutare) non pensate che sia «tutto perduto». Sarebbe un classico meccanismo psicologico che vi farebbe sbagliare totalmente le opzioni alimentari.

Gli esperti Usa della Mayo Clinic (organizzazione no-profit per la pratica e ricerca medica in cima alla lista dei più accreditati standard di qualità) ci aiutano invece con qualche suggerimento pratico per la scelta meno dannosa. Ovviamente andare al fast food deve essere un’opzione occasionale: è la prima regola.

Ordinate porzioni «small»

In ogni fast food esistono porzioni big, small, oppure extra large, medium e simili. Per fortuna in Italia non ci troviamo a dover scegliere tra 2 litri di bevande zuccherate o 1 litro, perché le porzioni offrono ancora diverse varianti «al ribasso» rispetto agli Usa.

Cosa dovete fare allora? È semplice: prendete la bibita di taglio più piccolo e lo stesso fate con i panini. Vanno bene anche i menù bambini. In questo modo la scelta può ridurre le calorie da 800 a 250. Una porzione piccola di patatine può farvi «risparmiare» anche 200 calorie.

Scegliete i contorni più sani

In molti fast food ci sono ormai contorni più salutari rispetto a una porzione di patatine: ad esempio carote crude, insalata, patate al forno. Potete anche aggiungere al pasto della frutta o dello yogurt. Altre scelte salutari sono una spremuta d’arancia, la pannocchia o il riso al vapore (specie all’estero).

Antipasto verde ma...

Come antipasto prima del panino potete scegliere un’insalata con pollo alla griglia, gamberi o verdure. Attenzione ai condimenti. Mentre in Italia va bene aggiungere l’olio extravergine di oliva, all’estero cui sono le salse: cavatevela utilizzando solo metà della bustina in dotazione. Attenzione anche alle insalate ipercaloriche, come quelle con fritti o condite con pollo impanato. Saltate anche gli extra, come formaggio e crostini, che aumentano rapidamente il conteggio delle calorie.

Meglio grigliato che...

I cibi fritti e impanati, come sandwich di pollo croccanti e filetti di pesce impanati, sono ricchi di grassi e calorie. Selezionate carni magre (se potete) e la cottura alla griglia o arrosto (bene tacchino o petto di pollo, prosciutto magro o arrosto di manzo magro).

Attenzione alle bevande

La maggior parte delle bevande in un fast food sono ricche di calorie e zuccheri, possono totalizzare facilmente 300 calorie. Ordinate acqua frizzante o naturale. Saltate i frullati e le altre bevande a base di gelato: i frullati di grandi dimensioni possono contenere più di 800 calorie, valgono un pasto da soli.

La sera una bella insalata

Se non site sicuri di aver potuto fare le scelte giuste, la sera preparatevi una bella insalata. Verdure e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Se volete, arricchite con legumi come fagioli o ceci. In mancanza di tempo o d’estate va bene anche solo frutta: contiene zuccheri ma anche molte fibre e vitamine. Per una volta si può fare.

