Camilla Sernaggiotto per "www.corriere.it"

La custodia per smartphone per fare selfie

La custodia Allure Selfie per Samsung Galaxy è pensata appositamente per gli autoscatti: nella parte posteriore è dotata di un anello per una presa ottimale dello smartphone e per garantire foto non mosse. Il bordo frontale invece è dotato di luci led progettate per illuminare il volto a prova di selfie con qualsiasi livello di luminosità ambientale. Prezzo: 59,95 euro.

La macchina fotografica con schermo orientabile per selfie

La Rugged RX0 II Action Cam è la nuova nata in casa Sony. Si tratta della rugged più piccola e leggera al mondo e ha uno schermo flip-up orientabile pensato apposta per i selfie. Ultracompatta e waterproof, garantisce quindi selfie perfetti anche in riva al mare o in barca.

Rispetto all’originale RX0, è stata migliorata la riproduzione dei colori per assicurare toni della pelle naturali e vivaci. Inoltre è possibile applicare l’effetto Soft Skin opzionale per correggere piccoli difetti cutanei e rughe. Disponibile in Europa a partire da maggio 2019, prezzo in euro non ancora rivelato (per il mercato statunitense costa 700 dollari).

Il selfie-stick che diventa treppiede

Il bastone per selfie BlitzWolf si trasforma anche in treppiede, permettendo così selfie ma anche autoscatti top. Ha un telecomando che copre fino a 10 metri di distanza e una batteria ricaricabile interna al litio da 65 mAh in grado di acquisire fino a 50mila selfie dopo una carica completa (che si effettua in 30-45 minuti).

Pesa 148 grammi, ha un formato pieghevole da 19,9 cm che lo rende perfetto per chi viaggia e una lunghezza retrattile di 27,5-67,9 cm. Si adatta ai dispositivi Android e iOS dai 3,6 fino ai 6 pollici e non è necessario scaricare app aggiuntive. Permette una rotazione di 360°. Prezzo: 19,99 euro.

Accessorio per selfie gatto

Si chiama Cat Selfie ed è l’accessorio che garantirà selfie perfetti assieme al proprio gatto. Dotato di campanella sonora, attira efficacemente l’attenzione di qualsiasi micio un istante prima dello scatto, assicurando una foto da incorniciare in ingresso. E da postare su qualsiasi social network, ovviamente. Prezzo: 11,95 euro.

Lampada da selfie da attaccare allo smartphone

Olliwon Selfie Light Ring è un anello luminoso da attaccare allo smarthone per avere una luce perfetta, ideale per l’autoscatto top. Ha 36 lampadine led che forniscono un’illuminazione supplementare sia frontalmente sia lateralmente. Con 3 modalità differenti di luminosità (forte, media e debole), l’Olliwon Selfie Light Ring si adatta a qualsiasi condizione ambientale, garantendo selfie impeccabili addirittura al buio totale.

Compatibile con tutti i dispositivi mobili, inclusi gli smartphone e tablet di qualsiasi marca, si ricarica con cavetto usb e micro usb (in dotazione). Si adatta a tutti i modelli di iPhone dal 6S in poi; a tutti i Samsung Galaxy dal S6 in poi; a tutti gli LG Phones, Moto, Huawei, HTC e Sony. Prezzo: 8,99 euro.

Luce unicorno

Per aggiungere non solo luminosità ma anche un tocco di magia ai propri selfie, la luce unicorno è l’ideale. Non solo illuminerà il viso con un'opalescenza dal risultato altamente glamour ma ispirerà anche un sorriso genuino vedendo le fattezze dell’unicorno che incorniciano questa luce supplementare a led.

Con una colorazione rosa confetto molto elegante e calda, un fissaggio a clip che non rovina lo smartphone, una batteria integrata agli ioni di litio (ricaricabile tramite cavo usb in dotazione) e un peso di soli 30 grammi, questo accessorio non interferisce minimamente con il comfort della presa dello smartphone in questione. Prezzo: 14,95 euro.

Telecomando Bluetooth per selfie

Si chiama Selfieme ed è il telecomando per controllare la fotocamera dello smartphone da remoto. Si collega via Bluetooth e funziona con tutti i tipi di smartphone, assicurando selfie perfetti che di fatto sono però autoscatti.

Grazie alla sofisticata tecnologia radio a corto raggio, questo telecomando compatto e leggero permette di manovrare da lontano la fotocamera del cellulare. Include il pulsante Selfie, un anello porta chiavi e uno stand per smartphone; ha una portata di 10 metri circa, non necessita di nessuna app, pesa solo 10 grammi ed è compatibile con sistemi Android, iOS e Windows. Prezzo: 21,95.

Accessorio per selfie cane

Il Pooch Selfie serve per chi, anziché un gatto, ha come amico a quattro zampe un cane. Per garantire selfie impeccabili con il proprio Fido, questo accessorio riproduce l’ossessione numero uno dei cani: la pallina da tennis. Nessun cagnolino potrà resistere e i selfie assieme a loro saranno esilaranti. Per soggetti ostici che detestano l’obiettivo più di una star paparazzata, il Pooch Selfie emette anche sonorità accattivanti per vincere qualsiasi cane restio al selfie. Prezzo: 17,99 euro.

Il kit di lenti perfette per ogni selfie

Take Better Selfies Lens Kit è il kit composto di 5 differenti lenti da aggiungere alla fotocamera del proprio smartphone per ottenere selfie da urlo. Selfie e non solo: anche gli scatti a soggetti naturalistici così come al food miglioreranno sensibilmente, assicurando molti più like su Instagram e sui social network in generale. Il kit include una lente fish-eye, un grandangolo, una lente macro, una telescopica e una lente CPL, offrendo così il necessaire completo per ogni esigenza di scatto. Prezzo: 23,99 euro.

La cornice gonfiabile per i selfie

La Selfie Frame è un accessorio che non può mancare alle feste e agli eventi in cui il selfie è la vera prima donna. Si gonfia in pochi secondi e presenta dei fregi dorati in rilievo, per riprodurre al meglio l’effetto anticato. Per selfie degni del Louvre. Prezzo: 12,54 euro.

