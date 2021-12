SIETE PRONTI A VIVERE SENZA AVERE PIU' CONTATTI CON ALTRI ESSERI UMANI? - LA COREA DEL SUD STA PUNTANDO A COSTRUIRE UNA SOCIETA' INTATTA, PRIVA DI INTERAZIONI IN PRESENZA, E PER FARLO HA LANCIATO IL PROGRAMMA "UNTACT" - LA SPINTA A CREARE SERVIZI CONTACTLESS SERVE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' E RIDURRE LA BUROCRAZIA E PRESENTA DEI VANTAGGI, MA MINACCI ANCHE LA SOLIDARIETA' SOCIALE E PUO' FINIRE PER ISOLARE GLI INDIVIDUI...

Per il laureato di Seoul Lee Su-bin, il passaggio a un nuovo stile di vita durante la pandemia non è stato un grosso problema. «Nella biblioteca universitaria, prenoto i miei libri online, che saranno poi sterilizzati in uno sterilizzatore per libri prima di essere consegnati a un armadietto per il ritiro», racconta il 25enne.

«Untact ha reso molti aspetti della vita così convenienti».

Introdotto nel 2020, "Untact" è una politica del governo sudcoreano che mira a stimolare la crescita economica rimuovendo strati di interazione umana dalla società. Ha preso piede durante la pandemia e si sta espandendo rapidamente in tutti i settori, dalla sanità, agli affari e all'intrattenimento.

La spinta a creare servizi contactless è progettata per aumentare la produttività e ridurre la burocrazia, ma ha anche alimentato preoccupazioni sulle potenziali conseguenze sociali.

Choi Jong-ryul, professore di sociologia all'Università di Keimyung, afferma che lo sviluppo di una società intatta presenta dei vantaggi, ma minaccia anche la solidarietà sociale e può finire per isolare gli individui.

«Se più persone perdono la “sensazione di contatto” a causa della mancanza di interazione faccia a faccia, la società andrà incontro a una crisi fondamentale», afferma Choi.

Dai robot al metaverso

Nella vita di tutti i giorni, i piccoli cambiamenti causati dall'assenza di tatto stanno diventando sempre più evidenti.

I robot preparano il caffè e portano le bevande ai tavoli dei bar. Un braccio robotico impasta patatine e pollo alla perfezione. Allo Yongin Severance Hospital, Keemi, un robot per la disinfezione alimentato dal 5G, spruzza disinfettante per le mani, controlla la temperatura corporea, controlla il distanziamento sociale e rimprovera persino le persone che non indossano maschere.

I negozi non presidiati o ibridi stanno fiorendo. L'operatore di telefonia mobile LG Uplus ha recentemente aperto diversi negozi di telefonia untact, dove i clienti possono confrontare modelli, firmare contratti e ricevere gli ultimi smartphone senza mai avere a che fare con una persona reale.

Anche i servizi civili stanno subendo un restyling intatto. Seoul City prevede di costruire un "metaverso" - uno spazio virtuale in cui gli utenti possono interagire con rappresentazioni digitali di persone e oggetti - e gli avatar di funzionari pubblici risolveranno i reclami. Diversi governi locali hanno lanciato bot di chiamata AI per monitorare la salute di coloro che si autoisolano. Per i pazienti Covid-19 che ricevono cure domiciliari, un'app del governo monitora la salute e consente l'accesso video a un medico.

Anche il mondo del K-pop è entrato nel metaverso. I fan creano avatar dove possono "incontrare" i loro preferiti come le Blackpink in uno spazio virtuale e ricevere autografi virtuali.

Spinta economica

Untact in Corea del Sud è più di una parola d'ordine: rappresenta un potenziale motore economico per il Paese.

«Le aziende intatte hanno mostrato maggiori effetti di crescita rispetto alle aziende faccia a faccia nell'attirare investimenti e creare posti di lavoro», ha detto al Guardian il ministro delle piccole imprese e delle startup della Corea del Sud Kwon Chil-seung, osservando che 12 su 15 società unicorno coreane - aziende private per un valore di 1 miliardo di dollari o più, utilizzano metodi non faccia a faccia nella loro attività principale.

«La Corea del Sud ha un'infrastruttura (di comunicazione) molto forte nel paese e molte industrie basate su tale infrastruttura», ha detto.

Il suo ministero è così serio riguardo alla politica che sta pompando 9 trilioni di won (7,6 miliardi di dollari) in un "fondo per la crescita intatta" per trovare e supportare 1.200 startup non vincolate entro il 2025.

Molti hanno accolto con favore il cambiamento. L'Istituto di Seoul ha rilevato che l'80% dei residenti nella capitale che si erano impegnati in attività non faccia a faccia ha dichiarato che avrebbe continuato a farlo dopo che la pandemia si fosse placata.

Il sociologo Choi Jong-ryul dice che l'assenza di contatto ha fornito alcuni vantaggi, tra cui consentire l'anonimato attraverso dispositivi elettronici, liberare le persone dalle pressioni della formalità e ridurre il lavoro emotivo associato al settore dei servizi. Quest'ultimo problema è particolarmente acuto in Corea del Sud, dove il servizio clienti è molto apprezzato, le strutture gerarchiche persistono e il comportamento abusivo da parte di coloro che occupano posizioni di potere, noto come "gapjil", è all'ordine del giorno.

Ma restano le preoccupazioni per i sentimenti di solitudine e di frammentazione sociale.

Il paese ha recentemente annunciato l'intenzione di investire quasi 30 miliardi di won (25,4 milioni di dollari) per la ricerca di una piattaforma di trattamento digitale per la depressione, un progetto avviato a causa della mancanza di contatti umani per via della pandemia.

Anche la solitudine tra gli anziani - un problema esistente in Corea del Sud ed esacerbato dalla pandemia - sta ricevendo un trattamento intatto.

Il servizio AI Care di SK Telecom è tra i tanti implementati in tutto il paese che consente agli anziani che vivono da soli di interagire con un altoparlante AI chiedendogli di riprodurre musica, avere una semplice conversazione, eseguire quiz o persino chiedere aiuto in caso di emergenza. Secondo quanto riferito, il sistema ha ridotto la solitudine tra gli utenti ed è stato apprezzato anche dal presidente del paese. «Queste tecnologie non stanno sostituendo gli umani. Si tratta di convivere con gli esseri umani», ha detto la portavoce di SK Telecom Irene Kim.

"Solidarietà sociale"

Lee Su-bin afferma che mentre lei si sente a suo agio nell'usare tecnologie intatte come i negozi non presidiati, è preoccupata per quelli che potrebbero «avere problemi a usarli».

«Ho dovuto aiutare un nonno a un chiosco automatico l'altro giorno a ordinare il suo pasto», dice.

Kwon riconosce che esistono sfide per coloro che potrebbero essere lasciati indietro dall'improvvisa trasformazione digitale causata dall'assenza di contatto e che il suo governo deve attuare politiche e regolamenti per «trovare un equilibrio».

L'impatto a lungo termine dell'assenza di contatto sulla società rimane poco chiaro, ma il prof. Choi ritiene che un futuro privo di contatto sia inevitabile per aumentare l'efficienza economica.

«La chiave è comprendere le implicazioni sociali ed etiche di una società intatta e trovare modi per mantenere la solidarietà sociale».