Dagotraduzione da un articolo di Tracey Cox per Daily Mail

Tutti pensiamo di sapere cosa fa fallire una relazione.

Dopotutto, la maggior parte dei comportamenti nocivi è palesemente ovvia. Tradire il proprio partner, comportarsi in maniera aggressiva, non essere affettuosi ed evitare il sesso sono tutti segnali che indicano notoriamente che c’è qualcosa che non va.

Ma ci sono altri fattori apparentemente innocenti che possono danneggiare la tua relazione, senza che tu te ne accorga.

Ecco alcuni dei più insoliti:

Fate attenzione se uno di voi due...

Cerca di “comprare” l'amore

Gesti eclatanti come un weekend a sorpresa a Parigi sono, beh, grandiosi. Ma sono i piccoli ma quotidiani atti di gentilezza che tengono unite le coppie.

Il famoso studio Enduring Love ha fatto luce su questo aspetto quando ha seguito 5.000 persone per due anni per scoprire cosa mantenesse le loro relazioni vive e felici.

Erano le tazze di tè prese insieme, una coccola e altri piccoli gesti d'amore che contavano di più. I soldi spesi in fiori, cioccolatini e profumi possono essere bei gesti, ma sono le piccole premure che fanno prosperare l'amore.

Non dormire abbastanza

Numerosi studi hanno mostrato una correlazione tra sonno e conflitto nelle relazioni. È stato chiesto alle coppie come avevano dormito la notte precedente, quindi è stato domandato loro di descrivere una recente discussione con il partner: quelli che avevano dormito male hanno mostrato meno empatia, scarse capacità comunicative e scarso senso critico nei confronti delle emozioni del partner.

Quindi Tracey vi suggerisce che dormire di più potrebbe portare a una relazione più felice.

Dormendo poco e male il tuo cervello non funziona correttamente. Reagisci in modo eccessivo a cose che normalmente non ti darebbero fastidio, o reagisci in maniera inadeguata alle emozioni del partner quando normalmente risponderesti bene.

La scarsità di sonno ci fa sentire stressati, tristi e depressi, il che ha un impatto sul nostro partner e sulla relazione.

Se questa non è una ragione sufficiente per farti andare a dormire presto, sappi questo: non dormire abbastanza ti rende anche meno attraente.

I partecipanti a uno studio del 2017 sono stati invitati a valutare le immagini di alcuni sconosciuti: quelli che avevano dormito poco sono stati giudicati meno attraenti di quelli che si erano fatti le loro otto ore di sonno. (Non che avessimo bisogno di ricerche per dirci che chi ha l’aspetto smorto non è attraente!)

Sposarsi a 23 anni

Che ne dici di questo: sposarti all'età di 23 anni significa che hai il 45% di possibilità di divorziare.

Questo è il risultato di uno studio che mirava a scoprire le principali ragioni del divorzio. Ai partecipanti (divorziati dopo un periodo di tempo che va da uno a 14 anni di matrimonio) è stato fornito un elenco di problemi comuni per valutare quale di questi avesse contribuito maggiormente al divorzio.

Oltre il 45% ha affermato che sposarsi troppo presto è stato un fattore determinante e 23,3 si è rivelata la loro l'età media al momento delle nozze.

Il fatto di non aver dedicato abbastanza tempo alla conoscenza del proprio partner prima di sposarsi è stato il motivo per cui queste persone hanno spuntato la casella.

Sposarsi dopo i 32

Secondo un altro studio, basato sui dati di 10.000 intervistati raccolti in sette anni, dovresti andare all'altare entro i 32 anni se vuoi durare la distanza.

I ricercatori hanno scoperto che se ti sposi prima dei 32 anni, ogni anno prima fa la differenza, riducendo le probabilità di divorzio fino all'11%.

Per ogni anno in cui ti sposi dopo i 32 anni, il rischio di divorzio aumenta del 5%.

Tuttavia, c'è un periodo in stato di grazia: le persone che si sposano tra i 28 ei 32 anni hanno meno probabilità di divorziare. (Ironico, perché mi sono sposata a 31 anni e il mio primo matrimonio non è certo durato a lungo!)

Mettere 'me' prima di noi

Uno studio recente sulle coppie in Nord America mira a identificare ciò che rende le coppie felici a lungo termine. I ricercatori hanno scoperto che coloro che pensano "prima noi" e non "prima io" sono molto più felici.

Pensare a ciò che è positivo per la relazione, piuttosto che a ciò che è buono per te, forse non porta a una felicità immediata ma, nel tempo, la porta eccome.

Il 55% delle persone all’interno di coppie "floride" hanno detto di concentrarsi meno su di sé e molto di più sul partner.

NON discutere

Quando una coppia si vanta di non litigare mai, guardali con allarme e non con invidia. Di solito significa che uno o entrambi evitano i conflitti: non parlano di questioni delicate per non far vacillare la relazione.

Due anni fa, uno studio statunitense ha confermato che le coppie che discutono insieme, stanno insieme. (La ricerca si basava su 121 coppie tra i 30 ei 70 anni che erano state felicemente sposate tra i nove ei 42 anni.) C'era però un avvertimento interessante: le coppie felici che litigavano, si concentravano su cose che erano facili da risolvere. I ricercatori hanno concluso che, evitando i problemi difficili e forse irrisolvibili, hanno aumentato la sicurezza nella relazione.

Un altro studio lo conferma, riportando che le coppie che discutono hanno dieci volte più probabilità di avere un buon matrimonio rispetto a quelle che nascondono i problemi sotto il tappeto.

Litigare significa che tieni abbastanza al tuo partner da volere che sia d'accordo con te: l'opposto dell'amore non è odio, è indifferenza.

Ovviamente, se hai continui e aspri litigi su tutto, la tua relazione è nei guai. Ma è meglio avere una discussione ogni due o tre settimane che nessuna per mesi e mesi.

Omettere certi fatti sulla tua vita

Per essere gentili è necessaria una certa dose di 'bugie bianche': ringrazi le persone per un regalo indesiderato, dici al cameriere che è andato tutto bene quando è stato il peggior pasto che hai fatto nella tua vita. Ma la completa trasparenza in una relazione è fondamentale se vuoi sopravvivere e prosperare.

Mentire non significa solo nascondere l'infedeltà, è raccontare mezze verità: fare promesse che non hai intenzione di mantenere, non essere onesto riguardo ai tuoi sentimenti e nascondere informazioni che influiscono sulla relazione.

Di tutte queste cose, sono le bugie per omissione - non rivelare informazioni importanti perché non ti è stato chiesto direttamente di farlo - che sono le più imperdonabili, perché non c'è modo di garantire che ciò non accada di nuovo.

'Ma tu non mi hai chiesto se fossi mai stato in prigione/se avessi violentato qualcuno/se fossi stato tossicodipendente, è la solita difesa.

Qual è la soluzione? Chiedere al tuo partner se ha mai commesso ogni cosa spregevole che riesci a pensare?

Numerosi studi sulle relazioni dimostrano che la bugia detta per tenere in piedi una relazione spesso causa più danni alla relazione dell'infedeltà fisica.

Avere sogni diversi

Il tuo sogno è andare in pensione in un piccolo villaggio con un pub mentre il tuo partner va in iperventilazione se è a più di un miglio da un fast food?

Le coppie più compatibili possono avere obiettivi di vita incompatibili: può succedere, ma ci deve essere spazio di manovra per il compromesso.

Uno studio australiano su coppie che stanno insieme da più di 30 anni ha scoperto che gli obiettivi di vita condivisi sono un forte fattore di legame.

Un altro studio su 450 coppie ha rilevato invece che le coppie si influenzano a vicenda a lungo termine quando si tratta di obiettivi. Questo potrebbe essere un meccanismo vitale che funziona per mantenere stabili le relazioni.

Non fare terapia di coppia

Molte coppie pensano che ammettere di aver bisogno di una consulenza sia il bacio della morte per una relazione: solo quelle sul punto di separarsi vanno dal terapeuta!

Non vero. Le coppie che vanno da un terapeuta appena non riescono a risolvere un problema hanno molte meno probabilità di separarsi rispetto a quelle che non lo fanno.

Trent'anni fa, la terapia di coppia aveva una percentuale di successo inferiore al 50%. I benefici tendevano insomma ad essere di breve durata. I nuovi approcci, come l'EFT (terapia focalizzata sulle emozioni), hanno una percentuale di successo compresa tra il 75 e il 98%.

Nonostante ciò, la maggior parte delle coppie aspetta in media sei anni prima di ricevere aiuto. Non aspettare: prima cercherai aiuto, maggiori saranno le possibilità e minori saranno i danni che il problema causerà sulla tua relazione.

Il terapeuta non risolverà magicamente tutti i tuoi problemi - sono terapeuti, non maghi. Ma farsi aiutare da un esperto imparziale e preparato aiuta molto.

Avere figli

Prima di indignarti e dirmi che avere figli è la cosa migliore che tu abbia mai fatto, lascia che ti chiarisca che a livello personale, è più probabile che i bambini ti rendano più felice piuttosto che meno felice.

Qualche altra buona notizia per i genitori: le coppie che erano felici prima di avere figli sembrano essere relativamente protette dalla maggior parte degli effetti negativi dell'avere figli. A maggior ragione, se la decisione di averli è stata di entrambi.

Ciò che è chiaro, tuttavia, è che i figli non ti avvicineranno al partner se siete infelici già all’inizio: avere figli per "salvare" il tuo matrimonio è una delle decisioni più sciocche e fuorvianti che tu possa mai prendere.

La ricerca mostra che c'è un "urto" che i genitori sperimentano subito dopo la nascita di un bambino. Ma questo tende a scomparire nel corso di un anno.

Crescere i bambini è dura! Avere figli può dare soddisfazione, ma ha un prezzo: responsabilità tremende e stress costante.

Potremmo chiamare le donne non sposate e senza figli con nomi dispregiativi come "zitella", ma la scienza continua a dirci che sono il sottogruppo più felice della popolazione. Ed è anche più probabile che vivano più a lungo delle loro coetanee sposate e che allevano figli.

