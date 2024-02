SIETE SICURI CHE IL TUORLO DELLE UOVA FACCIA MALE? E CHE I DEODORANTI PROVOCHINO IL CANCRO? CI SONO FALSI MITI CHE SONO DURI A MORIRE. C’È CHI È ANCORA CONVINTO CHE SCROCCHIARE LE DITA PROVOCHI L’ARTRITE E CHE IL BURRO SULLE USTIONI SIA UN TOCCASANA – E PER ARRIVARE ALLA FAVOLETTA CHE LE CAROTE FACCIANO VEDERE AL BUIO BISOGNA TORNARE ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE – LE CREDENZE FARLOCCHE DA SFATARE

Le uova fanno male. Le carote ti fanno vedere anche di notte. Attraverso la tavoletta del water si possono diffondere malattie sessualmente trasmissibili.

Questi sono solo tre miti che continuano a circolare online. Ma volete sapere qual è la verità? Ecco sfatati sei falsi miti che sono stati di tendenza su Google nel 2022.

Il tuorlo d'uovo fa male

Per decenni le uova sono state demonizzate per il loro alto contenuto di colesterolo, che gli studi hanno collegato a un aumento del rischio di malattie cardiache. Ma i tuorli sono davvero così cattivi? Un tuorlo grande contiene circa 185 milligrammi di colesterolo - più della metà della quantità giornaliera di 300 mg di colesterolo raccomandata dalle linee guida dietetiche. È anche ricco di proteine, acidi grassi essenziali, antiossidanti, vitamine e minerali.

Secondo la British Heart Foundation, per la maggior parte delle persone sane, il colesterolo nel cibo ha un effetto molto minore sui livelli ematici, soprattutto se confrontato con burro e cibi ricchi di grassi saturi. Il consumo moderato di uova fino a un massimo di uno al giorno non aumenta il rischio di malattie cardiache negli individui sani e può far parte di una dieta sana. Tuttavia, alle persone con ipercolesterolemia familiare, che colpisce circa 1 persona su 500, si consiglia di limitare l' assunzione di colesterolo nella dieta a non più di tre o quattro uova a settimana.

Gli antitraspiranti causano il cancro

Gli antitraspiranti causano davvero il cancro? Questa domanda ha visto un aumento del 647% nelle ricerche su Google nel 2022, secondo l'analisi. Ma la risposta è un fermo no.

La tavoletta del water può passarti malattie sessualmente trasmissibili

Per quanto preoccupante sia questa affermazione, in effetti è incredibilmente raro contrarre un'infezione a trasmissione sessuale stando seduti sulla tavoletta del water.

Questi batteri resistono sulle superfici per un brevissimo periodo di tempo.

Sebbene le possibilità di contrarre una malattia o un'infezione a trasmissione sessuale come la clamidia dalla tavoletta del water siano incredibilmente scarse, ce ne sono altre che potresti raccogliere in bagno. Il norovirus può diffondersi attraverso la materia fecale che si disperde nell'aria dopo lo sciacquone, mentre germi come E. Coli possono essere trovati nella materia fecale.

Il burro aiuta con le ustioni

Usare il burro per curare le ustioni è un vecchio rimedio popolare che esiste da secoli, eppure Google ha registrato un aumento del 347% nelle ricerche lo scorso anno.

Sebbene sia vero che coprire un'ustione con una sostanza fresca aiuterà ad alleviare l'agonia, il sollievo non durerà. Non solo: il burro potrebbe effettivamente peggiorare le cose. Sigillare l'aria usando unguenti grassi come il burro, potrebbe “intrappolare il calore” provocando la continua bruciatura della pelle. Il latticino è pieno di batteri, quindi mettendolo sulla pelle ustionata si rischia di scatenare un'infezione.

Le carote ti aiutano a vedere al buio

Mangiare carote ogni giorno può dare una spinta alla tua vista e persino aiutarti a vedere al buio. Ma davvero ci renderà capaci di muoverci senza luce? La risposta è no.

Durante la seconda guerra mondiale, i soldati inglesi utilizzavano la tecnologia radar di nuova concezione per rilevare e abbattere gli aerei tedeschi.

Non volendo rivelare il loro segreto, il ministero dell'Aeronautica britannico ha iniziato a diffondere false informazioni secondo cui le carote avrebbero aiutato una persona a vedere al buio e che le diete ricche di carote dei loro soldati stavano dando loro un vantaggio tattico.

Scrocchiare le nocche ti fa venire l'artrite

Scrocchiare le nocche può irritare le persone intorno a te, ma non aumenterà il rischio di artrite. La domanda ha visto un aumento del 180% nelle ricerche su Google lo scorso anno, ma studi recenti non hanno collegato lo scrocchiare delle nocche come causa dello sviluppo dell'artrite. Alcuni dei fattori di rischio più comuni per lo sviluppo dell'artrite includono l'età, la genetica, l'inattività fisica, il fumo e il tipo di lavoro svolto nella vita.

