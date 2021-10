13 ott 2021 19:50

SILVIA, QUESTA TI PARE UNA DITTATURA? - GRAMELLINI PROVA A FAR RAGIONARE LA NO VAX CHE HA FATTO SOSPENDERE UNA LEZIONE ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PERCHÉ NON AVEVA IL GREEN PASS: "QUANDO UNA MINORANZA PRETENDE DI IMPORRE LA PROPRIA VISIONE DEL MONDO ALLA MAGGIORANZA, NON PENSA ANCHE LEI CHE STIA ESERCITANDO UN SOPRUSO IN NOME DELLA LIBERTÀ?" - VIDEO