Forse non tutti sanno che Caterina Balivo sogna uno spazio in prima serata sulle reti del servizio pubblico. In autunno la conduttrice napoletana approderà nella fascia ambita ma non come padrona di casa .Caterina figura infatti al momento tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci aveva deciso di puntare su di lei già come giudice de Il Cantante Mascherato

Patrizia Groppelli, compagna del direttore di Libero Alessandro Sallusti, imperversa negli ultimi mesi come opinionista di punta nei programmi del mattino e del pomeriggio del Biscione. Forse non tutti sanno che gli autori del Grande fratello vip stanno puntando su di lei per la prossima edizione del reality. La vogliono infatti come inquilina della casa più spiata d'Italia . La irrequieta Patrizia accetterà?

Luisella Costamagna tra qualche settimana lascerà , suo malgrado, la conduzione di Agorà. Al suo posto il prossimo anno ci sarà Monica Giandotti che si "approprierà" anche dello spazio di Agorà extra condotto dal giornalista Senio Bonini. Forse non tutti sanno che quest'ultimo è tra i candidati per la conduzione di Uno Mattina su Rai 1.

Forse non tutti sanno che Silvio Berlusconi e la sua "consorte" Marta Fascina faranno una pubblica uscita tra una manciata di giorni, precisamente il 19 giugno . L' occasione? Saranno i testimoni di nozze della showgirl in forze a Mediaset Giorgia Venturini che dirà si al suo compagno, l'imprenditore Marco De Santis da cui avrà un bebè in estate.

INDOVINELLO

È una famosa vedova che ama la tv. Sta facendo fuoco e fiamme per partecipare a un reality Mediaset. Chi è?

