SINWAR SI È PORTATO NELLA TOMBA GLI OSTAGGI ISRAELIANI – IL LEADER DI HAMAS, UCCISO DALL’ESERCITO ISRAELIANO A RAFAH, HA USATO I SEI GIOVANI PRIGIONIERI GIUSTIZIATI ALLA FINE DI AGOSTO COME SCUDO. POI, DOPO AVER SPARATO LORO ALLA TESTA, HA INIZIATO A SPOSTARSI DA SOLO – RESTANO IN 97 NELLE MANI DEI GRUPPI JIHADISTI E DELLE FAMIGLIE DI GAZA: QUANTI SONO ANCORA VIVI? E QUANTI VERRANNO UCCISI ORA, PER VENDETTA? – IL MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO GALLANT CITA IL LEVITICO: “RAGGIUNGEREMO OGNI TERRORISTA E LO ELIMINEREMO” (LA GUERRA NON È FINITA…)

I sei ostaggi giustiziati in agosto erano con Sinwar'

I SOLDATI ISRAELIANI DAVANTI AL CADAVERE DI YAHYA SINWAR A RAFAH

(ANSA) - I giovani ostaggi giustiziati da Hamas alla fine di agosto erano insieme con Yahya Sinwar da quando sono stati rapiti il ;;7 ottobre e per una parte della prigionia. Lo riferisce Channel 12. I loro corpi sono stati ritrovati in un tunnel nella zona di Rafah, i terroristi che li avevano in custodia gli hanno sparato alla testa. L'intelligence israeliana ritiene che Sinwar si sia spostato da un posto all'altro senza i rapiti dopo l'omicidio dei sei, dei quali si è fatto scudo per una parte del tempo.

Gallant: raggiungeremo ogni terrorista e lo elimineremo

Estratto da www.corriere.it

Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas 2

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha postato su X una citazione dal Levitico (modificata) in cui afferma, «raggiungeremo ogni terrorista e lo elimineremo». Sotto, le immagini di Hasan Nasrallah e del numero due di Hamas Mohammed Deif con la x rossa che significa eliminato, e un'altra casella nera vuota ma con la stessa x rossa.

Gantz: «La morte di Sinwar è un importante successo, ma non è la fine della guerra»

Estratto da www.corriere.it

il corpo di yahya sinwar a rafah

La morte di Yahya Sinwar è «un importante successo» ma non segna la fine della guerra. Lo ha detto Benny Gantz, ex ministro del gabinetto di guerra, affermando che l'Idf «continuerà ad operare nella Striscia di Gaza negli anni a venire» e Israele deve fare leva sui recenti successi, compresa la morte del leader di Hamas, per «portare a casa gli ostaggi e sostituire il governo di Hamas».

Presidente Israele, 'ora riportare indietro gli ostaggi'

(ANSA) - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha elogiato l'Idf, lo Shin Bet e i servizi di sicurezza per aver eliminato "l'arciterrorista Yahya Sinwar. Sinwar, la mente dietro il mortale attacco del 7 ottobre, è da anni responsabile di efferati atti di terrorismo contro civili israeliani, cittadini di altri Paesi e dell'omicidio di migliaia di persone innocenti". "Ora più che mai dobbiamo agire in ogni modo possibile per riportare indietro i 101 ostaggi che sono ancora tenuti in condizioni orribili dai terroristi di Hamas a Gaza", ha aggiunto, citato dal Times of Israel.

Gallant, Hamas si arrenda e liberi gli ostaggi

(ANSA) - Il ministro della Difesa di Israele Yoav Gallant invita i combattenti di Hamas a rilasciare gli ostaggi e ad arrendersi dopo l'uccisione del leader del gruppo terroristico Yahya Sinwar. Lo riferisce il Times of Israel.

I DENTI DEL CADAVERE A GAZA E QUELLI DI SINWAR

Ma per Israele la guerra non finisce qui

Estratto dell’articolo di Francesca Caferri per www.repubblica.it

https://www.repubblica.it/esteri/2024/10/17/news/morte_sinwar_guerra_non_e_finita-423561799/?ref=RHLF-BG-P1-S3-T1

[…] La conferme ufficiali alla notizia della morte di Yahya Sinwar, cervello della strage del 7 ottobre, è arrivata attraverso il ministro degli Esteri Katz ma negli ambienti della difesa e dell’intelligence israeliana una cosa è sembrata subito una cosa certa: se anche quel cadavere coperto di polvere fosse davvero quello del cervello della strage del 7 ottobre la guerra non sarebbe finita.

ISMAIL HANIYEH - YAYA SINWAR

Lo dice chiaro una fonte dell’intelligence: “Adesso è il momento più difficile per gli ostaggi. L’esercito deve tirarli fuori immediatamente. Altrimenti sarà troppo tardi”. Da agosto, quando nei tunnel di Gaza vennero ritrovati cadaveri sei giovani rapiti dal Nova party, la strategia di Hamas nei confronti degli ostaggi è chiara: meglio morti che liberi, soprattutto ora che la trattativa per il cessate il fuoco di cui erano la pedina fondamentale è ferma da mesi. Il rischio ora è che chi, fra i 97 mancanti all’appello, ha resistito fino a questo momento, venga eliminato: per vendetta o semplicemente perché non più considerato utile. […]

LE PRESUNTE PROVE DELL UCCISIONE DI SINWAR A GAZA IL PRESUNTO CADAVERE DI YAYA SINWAR yaya sinwar ismail haniyeh Yahya Sinwar