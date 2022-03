LA SITUAZIONE NON È SERENISSIMA - A VENEZIA I LIVELLI DELL'ACQUA SI SONO ABBASSATI PER COLPA DELLA SICCITÀ E L'AZIENDA DEI TRASPORTI È COSTRETTA A SOSPENDERE ALCUNE LINEE DEI VAPORETTI - IL CENTRO MAREE: "LA PRESSIONE ATMOSFERICA E' LA PIU' ALTA DAL 2000 E..."

Gloria Bertasi per www.corriere.it

siccita a venezia

Di solito a marzo, le rive e San Marco a Venezia si allagano. È il mese delle ultime acque alte di stagione, non quello delle secche che si concentrano (stando alle statistiche) a gennaio, qualche volta a febbraio. E infatti solo due anni fa, proprio con l’arrivo della primavera, tra il 18 e il 22 marzo — in pieno lockdown — i 116 centimetri scesi poi, nei giorni, a 99 e 95 non fecero scalpore. Non quanto i 124 del 18 marzo 2018 che a Chioggia arrivarono a 141 centimetri.

siccita a venezia

Ma in quegli anni pioveva, oggi invece si sono abbondantemente superati i cento giorni consecutivi senza precipitazioni significative. Il che ha abbassato il livello di fiumi, ruscelli, canali e anche del mare in laguna tanto che a passeggiare in un clima tiepido e soleggiato impossibile non notare che di acqua nei rii e nei canali ce n’è davvero poca. Nei rii più interni si sfiora la secca, ma anche lungo rio di Cannaregio e sul Canal Grande si nota un allarmante abbassamento del livello dell’acqua.

siccita a venezia

E Actv, la società dei bus e dei vaporetti, è stata costretta a mettere mano a qualche servizio: la linea 17 che collega Punta Sabbioni a San Nicolò al Lido lunedì è stata sospesa proprio per bassa marea. Per martedì le previsioni sono migliori del meno 55 centimetri dell’altro ieri ma la massima delle 12.30 è un miserrimo più 5, la minima delle 19 scende a meno 45. Che mercoledì si attesta (di nuovo) a meno 45 alle 8 e a meno 25 alle 19 con di mezzo un più 50 all’1 notte e uno zero alle 13.30.

siccita a venezia

Siccità e alta pressione: le cause

A chiarire la cause il Centro comunale previsione e segnalazioni maree: «Bel tempo prolungato e valori di pressione atmosferica alti causano il fenomeno delle basse maree — spiega il responsabile Alvise Papa — Se da un lato si dà tregua alle murature delle abitazioni che sono fronte canale, che si asciugano un po’, dall’altro si creano disagi importanti alla viabilità». Molti i canali non navigabili, un serio problema anche per i mezzi di soccorso.

siccita a venezia

«All’origine di quanto stiamo assistendo c’è una struttura anticiclonica che sta interessando da inizio 2022 tutto il Mediterraneo — continua — La pressione atmosferica media in mare dei primi tre mesi dell’anno è la più alta dal 2000». Seguito d al secondo posto del 2012. Qualche dato: dal primo gennaio per il 70 per cento delle ore la pressione è stata maggiore di 1020 ettopascal. Negli ultimi trent’anni il valore medio è di 1016 ettopascal.

siccita a venezia

E il livello del mare di solito a 25 centimetri è sceso a Venezia a 18 (nel 2012 era arrivato a 13, nel 2002 a 15). «Non è molto significativo il numero delle maree inferiori a meno cinquanta, a oggi, sette — conclude — Di contro, è interessante notare che in città, quello che viene chiamato il contributo meteorologico sta raggiungendo valori particolarmente bassi: lunedì abbiamo registrato per un’ora valori di meno 60 centimetri: non si trovavano dal 1994».

siccita a venezia