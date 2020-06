UNA SLINGUAZZATA SU FREDDIE – LA "ROYAL MAIL" HA DEDICATO AI QUEEN UNA SERIE DI FRANCOBOLLI PER COMMEMORARE I 50 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA BAND: OTTO SONO DEDICATI ALLE COPERTINE DEGLI ALBUM E SU GLI ALTRI QUATTRO FIGURANO I QUATTRO MUSICISTI CON LE FOTO SCATTATE DURANTE DEI LIVE – I QUEEN SONO IL TERZO GRUPPO A ESSERE ONORATO DALLA ROYAL MAIL DOPO I BEATLES NEL 2007 E I PINK FLOYD NEL 2016… - VIDEO

Da "Il Giornale"

i queen sui francobolli 8

Un timbro su Freddy Mercury. Per festeggiare i cinquant' anni dalla fondazione dei Queen, uno dei gruppi più popolari della storia del rock, la Royal mail, il servizio postale britannico, ha dedicato alla band una serie di francobolli. Dal prossimo 8 luglio saranno commercializzati 13 francobolli di differente valore.

I primi otto sono dedicati alle copertine di altrettanti album del gruppo fondato a Londra nel 1970, tra i più importanti da loro realizzati: «Queen», «Queen II», «Sheer Hearth Attack», «News of the World», «The Game», «The Works», «A Night At The Opera» e l'ultimo realizzato con Freddie Mercury, «Innuendo». Su altri quattro figurano i singoli musicisti con foto scattate durante dei live: Mercury (gli altri sono Brian May, Robert Taylor e John Deacon) è stato immortalato al Wembley Stadium di Londra durante lo storico concerto Live Aid del 1985.

i queen sui francobolli 19

Il tredicesimo e ultimo francobollo invece vede un'immagine in bianco e nero dei Queen; si tratta di una foto scattata da Johnny Dewe Mathews nel corso del primissimo servizio fotografico della band. I Queen, il cui mito è stato anche alimentato dalla precose scomparsa per Hiv di Mercry nel 1991, sono il terzo gruppo - come riporta «Hot Press» - a essere onorato dalla Royal Mail dopo i Beatles nel 2007 e i Pink Floyd nel 2016. Il set completo con i tredici francobolli è già disponibile sullo shop on line del sito della Royal Mail al prezzo di 16 sterline.

