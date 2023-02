SMACCO ALLA TOGA - DOPO L’ASSOLUZIONE DALL’ACCUSA DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI E FALSA TESTIMONIANZA, RUBY REGALA IL SUO LIBRO ALLA PM TIZIANA SICILIANO CHE AVEVA CHIESTO LA SUA CONDANNA A 5 ANNI - L’ELOGIO A BERLUSCONI: “SI È COMPORTATO SEMPRE BENE CON ME ED AL QUALE SARÒ SEMPRE GRATA PER AVERMI DATO LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERLO” - QUANDO LE CHIEDONO DEI SOLDI RICEVUTI DAL CAV, SVICOLA: “STATE ANCORA A PARLARE DI QUESTO?”

RUBY KARIMA EL MAHROUG AL PROCESSO RUBY TER

Estratto dell’articolo di G. Gua. per il “Corriere della Sera”

[…] Della ventina di «olgettine» imputate di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, alla sentenza del Ruby ter […] si presentano solo Karima «Ruby» El Mahroug […] Vestita di nero, elegantissima, Ruby è raggiante.

[…] Quando le si chiede dei soldi ricevuti dal Cavaliere, però, svicola: «State ancora a parlare di questo?». Tra i suoi legali, gli avvocati Jacopo Pensa e Paola Boccardi, parla di una «battaglia molto più grande di me di cui io non ne ho fatto parte, ma mi sento di poter dire di esserne stata la vittima strumentalizzata». Su ciò che è accaduto ad Arcore afferma di aver «detto sempre la verità» e di aver sempre parlato bene di Berlusconi perché «si è comportato sempre bene con me ed al quale sarò sempre grata per avermi dato la possibilità di conoscerlo».

RUBY KARIMA EL MAHROUG REGALA IL SUO LIBRO ALLA PM TIZIANA SICILIANO

Fa qualche passo e si presenta al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che aveva chiesto la sua condanna a 5 anni. Le stringe la mano e le porge il suo libro Karima , che presenterà oggi ed in cui, come rileva l’Adnkronos, racconta che nella prima serata ad Arcore «il presidente mi offrì il posto accanto a lui e gli occhi addosso delle altre ragazze un po’ mi mettevano in imbarazzo. Iniziò la cena e mi fu chiesto di presentarmi: avevo la risposta già collaudata: “Mi chiamo Ruby Hayek, sono metà egiziana e metà brasiliana, ho ventiquattro anni. Mia madre è una cantante molto famosa in Egitto”». […]

karima el mahroug detta ruby processo ruby ter. RUBY KARIMA EL MAHROUG CON IL SUO LIBRO