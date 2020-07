7 lug 2020 15:30

SMANTELLATO IL CLAN CAMORRISTICO SENESE: 28 ARRESTI PER ESTORSIONE, USURA E RICICLAGGIO - IN MANETTE ANCHE IL FRATELLO DELLA SENATRICE PD, MONICA CIRINNA’ - A LUI E AL FIGLIO RICCARDO SONO CONTESTATI EPISODI DI USURA. LA PARLAMENTARE PD: "DOLORE PER MIO FRATELLO, MI AUGURO CHE CHIARISCA TUTTO" - PER TUTTI L’AGGRAVANTE DI AVER AGITO CON METODO MAFIOSO AGEVOLANDO LA GALASSIA CRIMINALE DELLA CAMORRA CAMPANA…