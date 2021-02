SNIFFA 'STA BANANA - LA POLIZIA BRITANNICA HA SEQUESTRATO CIRCA 2,3 TONNELLATE DI COCAINA A LONDRA, NASCOSTE IN UN CONTAINER PER IL TRASPORTO DELLE BANANE: LE FORZE DELL'ORDINE CREDONO SIA IL PIÙ GRANDE CARICO DI DROGA MAI SEQUESTRATO IN GRAN BRETAGNA - IL COSTO STIMATO DELLA COCAINA È DI 231 MILIONI DI EURO: LA DROGA ERA DESTINATA A… - VIDEO

DAGONEWS

cocaina in container banane a londra 2

La polizia britannica ha sequestrato circa 2,3 tonnellate di cocaina a Londra, nascoste in un container per il trasporto delle banane: Le forze dell'ordine credono sia il più grande carico di droga mai sequestrato in Gran Bretagna.

Il carico, destinato alla vendita nel Paese, è stato sequestrato lo scorso 14 febbraio nel porto di Portsmouth dagli agenti della Border Force: Il costo stimato della cocaina sequestrata è di 231 milioni di euro. Dieci persone, di età compresa tra 21 e 56 anni, sono state arrestate.

cocaina in container banane a londra 1

