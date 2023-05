16 mag 2023 08:14

SNIFFA ‘STA BANANA – NEL PORTO DI GIOIA TAURO SONO STATE SEQUESTRATE QUASI 3 TONNELLATE DI COCAINA PURISSIMA: LA DROGA ERA OCCULTATA IN UN CARICO DI BANANE, IN DUE CONTAINER PROVENIENTI DA GUAYAQUIL, IN ECUADOR E DESTINATI IN ARMENIA, ATTRAVERSO IL PORTO DI BATUMI, IN GEORGIA…