IN SOCCORSO AGLI OSPEDALI ARRIVANO I PRODUTTORI DI SEXTOYS - UN OSPEDALE BRITANNICO E’ RICORSO A UN’AZIENDA CHE REALIZZA CAMICI, MASCHERINE E BERRETTI USA E GETTA PER FETICISTI DEL “GIOCO DEL DOTTORE” - BARBARA COSTA: “IL GRUPPO ‘SENSUVA’ CHE PRODUCE CREME E LUBRIFICANTI SESSUALI HA RICONVERTITO LA PRODUZIONE IN GEL DISINFETTANTE…” - VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

Il governo inglese sta inguaiato, non lo dice ma i loro medici, e infermieri e personale sanitario lamentano carenza di materiale: sai un ospedale a chi è ricorso per avere vestiario di ricambio? A "MedFetUK.com", sito che fornisce camici, mascherine, berretti usa e getta per i feticisti del gioco al dottore il più estremo. A rivelarlo sono proprio quelli del sito, dicendo che il materiale da loro inviato – tutto di prima qualità – è stato regalato, ma è una goccia nel mare.

Sono pochi pezzi, loro sono una piccola azienda, producono pochi capi perché il feticismo di chi si bagna o va in erezione travestito da dottore, infermiere, chirurgo, conta pochi adepti. Chi invece ha più mezzi e vestiario di ricambio è "Sex Toy Distributing", tra i massimi distributori al mondo di attrezzature sadomaso, incluso il fetish medico: di fronte al coronavirus Sex Toy Distributing non è inerte, e dona i suoi costumi sanitari agli ospedali di Los Angeles.

"Sensuva" è invece una ditta americana che fa oli, creme, e lubrificanti per giochi sessuali. Prodotti utili eccome, ma che non rientrano tra i beni primari che in questo momento servono al Paese: Sensuva non ha chiuso i battenti, né ha licenziato il personale, bensì ha riconvertito la produzione in gel disinfettante per le mani, e si sta incaz*ando e di brutto per l’abnorme rincaro del prezzo dell’alcool, ingrediente essenziale per produrre questo gel.

C’è chi se ne approfitta, come sembra approfittare del blocco del porno un truffatore che gira in rete, uno str*nzo che social-approccia gli attori più giovani e inesperti, dicendogli che lui lavora per la (vera) "Kink.com", famosa casa di produzione porno, facendogli credere che le altre hanno sospeso i lavori sui set ma la Kink no, e quindi se stai in casa con le mani in mano ma con il pene pronto, contattalo che lui ti fa sfondare nel porno facilmente, visto il forzato fermo altrui.

Ma in realtà se lo chiami non sfondi, ti sfonda lui, il portafogli e dio non voglia chissà che altro, perché è di sicuro un predatore sessuale. Mentre "Exxxotica" trasferisce i suoi eventi fieristici in rete, li rende virtuali e gratuiti, e in diretta Facebook, Twitter, YouTube tu puoi vedere pornof*ghe quali Reya Sunshine, Tera Patrick, la milfona Brandi Love, la milf curvy Sara Jay, e moltissime altre creature discinte, "Vixen" spedisce kit speciali, comprendenti fotocamere, luci ad anello, lingerie e sex-toys, ai performer che ha sotto contratto. Che si scordino di continuare a oziare, devono lavorare, pornare da casa loro, da soli, o col partner (anche non professionista) con cui sono in quarantena, promuovendo s*ghe e pubblicità dei prodotti sopracitati. I video saranno caricati sul sito di Vixen, e sono gradite le sc*pate le più spinte girate in cucina o in vasca idromassaggio. Sotto a pornare!

P.S. Pornostar, registi, maestranze in difficoltà possono fare domanda per ottenere i benefici federali, ma è meglio che lo facciano in compagnia di un avvocato che anche lì, tra cavilli e requisiti, è un casino. Intanto il fondo di solidarietà aperto per iniziativa privata dei boss del porno, da uno stanziamento base di 30 mila dollari, ha superato quota 70 mila.

