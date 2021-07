I SOCIAL MEDIA NON CONTROLLANO I MESSAGGI RAZZISTI REALIZZATI CON LE EMOJI - I CALCIATORI INGLESI RASHFORD, SANCHO E SAKA NE HANNO RICEVUTI OLTRE 3.000 DOPO LA FINALE CONTRO L'ITALIA, IL PIU' DELLE VOLTE CON MERDE, SCIMMIE E BANANE - SAKA: "NON VOGLIO CHE NESSUN BAMBINO O ADULTO DEBBA RICEVERE PER INSTAGRAM, TWITTER E FACEBOOK I MESSAGGI ODIOSI E OFFENSIVI CHE IO, MARCUS E JADON ABBIAMO RICEVUTO QUESTA SETTIMANA"

L’ondata di razzismo che si è diffusa online contro i calciatori inglesi di colore ha fatto emergere le carenze dei social media sull’uso degli emoji. Dopo la finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra, i tre giocatori che hanno sbagliato i calci di rigore, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, sono stati sommersi di messaggi su Twitter, Facebook e Instagram con emoji di scimmie e banane.

Ieri su Twitter Saka ha ringraziato i fan per il supporto, ma ha anche accusato le aziende tecnologiche di non essere state in grado di fermare gli abusi. «Per le piattaforme di social media Instagram, Twitter e Facebook, non voglio che nessun bambino o adulto debba ricevere i messaggi odiosi e offensivi che io, Marcus e Jadon abbiamo ricevuto questa settimana», ha detto . «Ho capito immediatamente il tipo di odio che stavo per ricevere e la triste realtà è che le vostre potenti piattaforme non stanno facendo abbastanza per fermare questi messaggi».

L'abuso digitale non è un fenomeno nuovo. L'Associazione dei calciatori professionisti e la società di scienza dei dati Signify hanno analizzato i tweet inviati nel 2020 ad alcuni giocatori e hanno scoperto che quelli esplicitamente offensivi erano più di 3.000, e tra questi il 29% erano post razzisti con emoji. «Gli algoritmi di Twitter non intercettano efficacemente i post razzisti che vengono inviati utilizzando gli emoji», ha rilevato lo studio. «Si tratta di una svista lampante».

Ma nonostante il problema sia di vecchia data, l'abuso tramite emoji è proseguito. Lunedì è stata pubblicata un’analisi più recente, che ha bollato come potenzialmente offensivi 2.000 tweet pubblicati durante gli Europei. Anche se i post sono stati cancellati, Twitter non ha sospeso in modo permanente gli account.

Facebook Inc., Twitter e Google, proprietaria di YouTube, hanno impiegato anni a sviluppare algoritmi per rilevare i discorsi offensivi in modo da rimuoverli prontamente. Ma gli esperti sostengono sul linguaggio delle emoji è stato fatto uno sforzo minore, lasciando aperta una porta.

Per i social «puoi inviare un'emoji scimmia a qualcuno, ma se lo chiami scimmia vieni bandito. È la contraddizione», ha detto Vyvyan Evans, un esperto di linguistica che ha scritto un libro sull'argomento. «Finora gli sforzi, insufficienti, si sono concentrati sugli emoji di polizia».

I portavoce di Twitter e Facebook hanno affermato che le società hanno rimosso i post e disabilitato gli account della finale di domenica. Twitter ha affermato che la rete è stata proattiva e ha rimosso più di 1.000 tweet e sospeso account in modo permanente nelle ore successive alla partita.

«Usare emoji, come quelli di scimmie o banane, per abusare razzialmente di qualcuno è completamente contro le nostre regole», ha affermato un portavoce della società di Facebook. «Utilizziamo la tecnologia per aiutarci a rivedere e rimuovere i contenuti dannosi, ma sappiamo che questi sistemi non sono perfetti e lavoriamo costantemente per migliorare».

I leader del Regno Unito hanno condannato i discorsi di odio. Boris Johnson ha avvisato i dirigenti delle società: devono reprimere questi abusi.

