I SOCIAL POTEVANO FARE QUALCOSA DI PIÙ DURANTE L'ASSALTO A CAPITOL HILL? - DOCUMENTI INTERNI A FACEBOOK RIVELATI DA "LE MONDE" RACCONTANO IL PANICO NELLE ORE DELL'ASSEDIO DEL 6 GENNAIO: SU INSTAGRAM CI FU UN PICCO DI 4 MILA SEGNALAZIONI ALL'ORA PER DISINFORMAZIONE, I MESSAGGI PIÙ CITATI PER INCITAMENTO ALLA VIOLENZA ERANO QUELLI DI TRUMP. UN'ORA E MEZZA DOPO, FACEBOOK HA BLOCCATO GLI ACCOUNT DEL PRESIDENTE 24 ORE. TROPPO TARDI E TROPPO POCO?"

Articolo di "Le Monde" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Facebook Files | Documenti interni dell'azienda, a cui "Le Monde" ha avuto accesso, chiariscono la risposta del social network all'attacco alla sede della democrazia americana il 6 gennaio.

Era mezzogiorno a Washington il 6 gennaio 2021 quando Donald Trump è salito sul podio tra gli applausi di decine di migliaia di suoi sostenitori. Erano tutti venuti a difendere il "loro" presidente, che aveva perso le elezioni ma che contestava - senza prove - i risultati.

Nella folla, accanto agli attivisti di gruppi violenti come i Proud Boys, migliaia di americani che hanno risposto all'appello di uno slogan ampiamente diffuso sui social network: "Fermate il furto".

Alle 12.20, davanti a una folla già molto arrabbiata, il presidente in carica ha incitato i suoi sostenitori a marciare sul Campidoglio, dove i deputati e i senatori americani sono in procinto di certificare i voti. Questo è un passo di routine nel protocollo elettorale, ma che Donald Trump crede di poter rovesciare.

"So che tutti i presenti saranno presto in viaggio verso il Campidoglio, per manifestare pacificamente e patriotticamente e far sentire le vostre voci", ha annunciato. Il messaggio è stato chiaramente ricevuto dagli elementi più violenti della folla; otto minuti dopo, la polizia del Campidoglio ha riferito che più di 10.000 persone stavano marciando lungo i viali principali della capitale federale verso l'edificio.

Allo stesso tempo, i computer dei centri di moderazione di Facebook e Instagram stanno impazzendo. Secondo migliaia di pagine di documenti interni al social network, recuperati da Frances Haugen, un ex dipendente, e trasmessi da una fonte parlamentare americana a diversi media, tra cui Le Monde, il numero di segnalazioni di contenuti che incitano alla violenza ha cominciato a esplodere su Instagram come su Facebook.

Il corso della giornata indicherà quali sono gli errori di previsione da parte della rete del social network, nonostante un piano d'azione preparato in anticipo. Ma anche la sua capacità di reagire molto rapidamente, con protocolli di emergenza messi in atto in poche ore, e i cui effetti sull'enorme meccanica algoritmica della rete digitale sono difficili da prevedere, anche per i migliori ingegneri della società.

"Su Instagram, abbiamo visto un picco di circa 4.000 segnalazioni all'ora per disinformazione, quattro volte di più rispetto al giorno prima", nota un rapporto interno pubblicato il 7 gennaio, "e sette volte più segnalazioni per violenza o incitamento alla violenza che in tempi normali. (...) Una gran parte dei messaggi più citati per incitamento alla violenza erano quelli di Donald Trump, o erano video di Donald Trump", hanno riassunto gli analisti del social network.

Su Facebook, le cifre sono di un ordine di grandezza completamente diverso: le segnalazioni di violenza sono aumentate di sette volte il 6 gennaio, ma in totale erano sei volte di più che su Instagram.

Risorse limitate e un piano d'azione dettagliato

Di fronte a questo afflusso, i servizi di moderazione di entrambi i social network subiscono il contraccolpo. Tanto più che i rapporti contengono "molti falsi positivi", con "circa un terzo dei messaggi più segnalati che in realtà condannano la violenza", nota un documento di revisione su Instagram.

Un altro documento, annotato durante quello che sembra essere stato un incontro di crisi tenutosi nel primo pomeriggio del 6 gennaio, quando la situazione a Washington ha iniziato ad aggravarsi, nota che "dobbiamo assicurarci [ci siano] abbastanza moderatori disponibili" e suggerisce che alcune misure di emergenza non possono essere messe in atto immediatamente a causa di una mancanza di risorse. Contattato da Le Monde, Facebook assicura che non ci sono state carenze nel suo personale di moderazione il 6 gennaio.

Tuttavia, la preoccupazione per questo problema non è recente: nel luglio 2020, una nota interna, scritta dai responsabili del sistema speciale istituito da Facebook per garantire la sicurezza delle elezioni, avvertiva del rischio di una mancanza di risorse umane.

"Abbiamo solo 2,5 FTE [posizioni equivalenti a tempo pieno] per coprire tutto il nostro flusso permanente di sorveglianza elettorale durante le ore d'ufficio", hanno lamentato gli autori all'epoca.

Facebook aveva comunque preparato un piano d'azione dettagliato prima del 6 gennaio, con più livelli di azioni da intraprendere e misure di firewall elencate in diverse tabelle complete.

La prima parte, spiegata in un documento intitolato "Risposte immediate al rischio di violenza a Washington", elenca una serie di misure che sono state messe in atto nel tratto finale della campagna elettorale e poi disattivate dopo le elezioni.

La maggior parte di essi sembra essere stata riattivata nelle prime ore del pomeriggio del 6 gennaio: includono la sospensione dei commenti nei gruppi identificati come "a rischio" e una riduzione della diffusione di contenuti giudicati come probabilmente pericolosi dagli strumenti di intelligenza artificiale di Facebook.

Molti critici dell'azienda l'hanno accusata di aver disattivato queste misure di sicurezza troppo presto. Facebook sostiene che le sue decisioni in questo campo si sono basate su "segnali specifici rilevati sulle nostre piattaforme, o dati a noi dalle forze dell'ordine".

Le misure che erano necessarie sono rimaste in vigore a febbraio, e alcune, come il blocco delle raccomandazioni per i gruppi politici appena creati, sono ancora in vigore oggi", dice un portavoce dell'azienda.

Già nel giugno 2020, il social network aveva identificato tre "scenari ad alto rischio" per le elezioni: disinformazione sul voto, risultati contestati e "incitamento ambiguo" alla violenza. Questi tre scenari sono stati combinati nel discorso di Donald Trump del 6 gennaio.

Ma quando è iniziato l'attacco al Campidoglio, le misure di Facebook, come il dispiegamento della polizia, sono sembrate improvvisamente insufficienti. Alle 13.30, la polizia è stata sopraffatta, i manifestanti hanno marciato sugli edifici; venti minuti dopo, il comandante della polizia ha chiesto, invano, l'appoggio della Guardia Nazionale. I rivoltosi hanno rotto le finestre e sono entrati negli edifici del Congresso poco dopo le 14.00; è iniziata l'evacuazione d'emergenza dei deputati.

Allo stesso tempo, su Facebook, un articolo del Washington Times, molto conservatore, circolava ad alta velocità: sosteneva che una società specializzata in videosorveglianza avanzata aveva identificato diversi "antifas", militanti antifascisti, nella folla.

Condiviso più di 350.000 volte sul social network, l'articolo rafforza una voce che sta già circolando nelle chat repubblicane: gli aggressori di Capitol Hill non sono sostenitori di Trump ma anarchici e attivisti di estrema sinistra che conducono una "operazione false flag" per screditare il presidente in carica.

L'articolo è stato leggermente modificato, troppo tardi, il giorno dopo; nel frattempo, le misure messe in atto da Facebook non gli hanno impedito di acquisire un pubblico enorme.

In un'analisi a posteriori condotta a metà febbraio, un ingegnere del social network ha spiegato che Facebook aveva comunque, lo stesso giorno, progettato uno strumento per rilevare i contenuti che sostengono falsamente che l'attacco al Campidoglio sia opera di attivisti anti-Trump.

"La precisione ha raggiunto il 95% (...) e, con l'accordo della squadra antidisinformazione, siamo stati in grado di iniziare automaticamente a limitare la distribuzione di questi messaggi", ha detto. Ma a causa di un'incompatibilità tecnica, Facebook non è stato in grado di applicare questo filtro ai contenuti che erano già stati pubblicati, come è la normale procedura interna. Un tentativo di risolvere il problema con urgenza è fallito.

Video in diretta

Poco prima delle 3 del pomeriggio, un gruppo di manifestanti, alcuni dei quali indossano i simboli del movimento cospirativo QAnon, cercano di forzare la loro strada attraverso una porta che porta agli uffici del Senato.

Un poliziotto ha aperto il fuoco per respingere quelli tra loro che avevano appena rotto una finestra; Ashli Babbitt, una donna che seguiva vari account QAnon su Instagram, è stata colpita ed è morta poche ore dopo. La scena è stata trasmessa in diretta su Facebook da altri manifestanti che l'hanno filmata.

I video dal vivo sono storicamente alcuni dei contenuti più difficili da moderare - è una delle aree principali in cui gli strumenti automatici funzionano molto male, costringendo Facebook e Instagram a fare più affidamento sull'analisi umana. Un documento intitolato "Anticipazione dei rischi", evidentemente preparato in vista del 6 gennaio, prevedeva anche di dividere per dieci la forza di certi segnali che normalmente danno molta visibilità ai video in diretta. Facebook non dice se, o quando, la misura è stata applicata, ma specifica che questo tipo di misura di emergenza può avere effetti collaterali pericolosi, e afferma che usa questo tipo di strumento solo con grande cautela.

Mentre la situazione a Washington si aggravava e gli attivisti si fotografavano vittoriosi nell'ufficio della presidente della Camera Nancy Pelosi, gli ingegneri di Facebook e Instagram hanno continuato ad attuare nuove misure, alcune delle quali sembravano essere state preparate in anticipo, e altre decise il giorno stesso, come il cambiamento degli strumenti di moderazione per evitare che cancellassero per errore i post che denunciavano la violenza. Un documento non timbrato elenca le protezioni già in atto per Instagram, e quelle a venire; alla domanda "perché i nostri soliti strumenti non sono sufficienti", risponde:

"Non abbiamo protezioni per l'incitamento alla violenza sul feed, la lista degli hashtag più popolari e le 'storie' [un popolare formato effimero]".

Vengono proposte misure di emergenza che possono essere dispiegate in "una o due ore", ma non sono mai state testate e possono avere conseguenze indesiderate. "Rischio di danni collaterali: alto", commenta l'autore del documento di fronte alla proposta di declassare tutti i video in diretta alla lista delle "storie". "Questo riguarda tutti i flussi in diretta, ci sarà un significativo tasso di falsi positivi".

Donald Trump disconnesso

Nel frattempo, Donald Trump ha continuato a postare su Facebook. Poco dopo le 15, ha scritto un nuovo messaggio che invitava i manifestanti a mantenere la calma e a non attaccare la polizia, che ha immediatamente scatenato decine di migliaia di commenti. Su Twitter, il tono del presidente uscente è molto più marziale. In un video postato poco dopo le 16, ha continuato a sostenere che le elezioni gli sono state "rubate".

A Capitol Hill, la situazione era ancora fuori controllo, ma il dispiegamento della Guardia Nazionale fu finalmente autorizzato; i primi soldati arrivarono un'ora dopo e fecero rapidamente piazza pulita dei rivoltosi. Nel frattempo, un'altra donna, Rosanne Boyland, è stata calpestata dai manifestanti ed è morta per le ferite riportate nella prima serata.

donald trump

Alle 18, il coprifuoco decretato dal sindaco di Washington è entrato in vigore. La calma torna nella capitale americana, ma non sulle reti sociali. Donald Trump ha pubblicato un nuovo tweet per giustificare la violenza, descritta come "ciò che accade quando una vittoria elettorale così grande e sacra viene ferocemente rubata ai grandi patrioti che sono stati trattati così male e ingiustamente per tanto tempo". Un'ora dopo, Facebook e poi Twitter hanno cancellato i post del presidente uscente.

"Abbiamo rimosso il recente video del presidente Trump sulla protesta, e il suo successivo post sui risultati delle elezioni, da Facebook e Instagram", ha scritto Facebook. Abbiamo preso questa decisione perché riteniamo che questi posti aumentino, piuttosto che limitare, il rischio di ulteriori violenze".

Un'ora e mezza dopo, il social network ha bloccato gli account del presidente in carica per ventiquattro ore. I documenti consultati da Le Monde e dai suoi partner non fanno luce su come questa decisione sia stata presa, ma secondo la stampa americana, la scelta sarebbe stata convalidata dallo stesso Mark Zuckerberg.

Troppo poco, troppo tardi? Sul sistema di messaggistica interna di Facebook, la misura è stata accolta con una certa freddezza da alcuni dipendenti, come mostrano gli screenshot delle risposte al messaggio interno di Mark Zuckerberg.

"Con tutto il rispetto, non abbiamo avuto abbastanza tempo per capire come gestire i discorsi che incitano alla violenza? Abbiamo versato benzina su questo fuoco per molto tempo, e non dovremmo essere sorpresi quando va fuori controllo", ha brontolato un impiegato. Il rispettato chief technology officer di Facebook, Mike Schroepfer, viene educatamente ripreso dai dipendenti dopo aver pubblicato un messaggio che mescola condoglianze e un invito a migliorare il sistema.

"Con il senno di poi, è naturalmente molto più facile vedere cosa è andato storto", ha riassunto poco dopo un analista di Facebook in un documento riassuntivo sul movimento "Stop the Steal", i cui gruppi sono stati tutti banditi da Facebook l'11 gennaio:

"All'epoca, era difficile capire se stavamo assistendo a un movimento concertato per delegittimare le elezioni, o se si trattava di utenti confusi e smarriti che semplicemente affermavano il loro diritto alla libertà di parola".

Lo stesso documento mostra, con cifre, che i gruppi "Stop the steal" stavano comunque accumulando un numero eccessivamente alto di messaggi d'odio ed espressioni razziste fin dall'inizio. Sono tutti elementi che avrebbero dovuto allertare Facebook e che non erano sfuggiti all'attenzione di tutta la stampa americana fin dall'inizio