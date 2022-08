Ida Di Grazia per www.leggo.it

chiara ferragni in topless insieme a fedez

Continua la vacanza di Fedez e Chiara Ferragni a Ibiza. La coppia più social del web come sempre condivide scatti di vita quotidiana e si diverte a sfidare la censura di Instagram che non consente di pubblicare nudità (come ad esempio seno e capezzoli), attraverso un divertente escamotage.

Vacanze all'insegna del relax, del divertimento e della famiglia per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia è a Ibiza insime ai due figli, Leone e Vittoria, e un po' di amici condividendo come sempre tutto via social. Dai party vip dove hanno scattato foto insieme al pilota della Ferrari Charles Leclerc, ai gavettoni a bordo piscina, i Ferragnez tengono aggiornati i propri follower minuto per minuto.

chiara ferragni a ibiza

Fedez in particolare ha postato una foto insieme a Chiara Ferragni che sfida in modo ironico la censura di Instagram. Come? Aggiungendo delle stelline gialle sul seno della moglie. Nello scatto che Fedez commenta con un divertente «Tettine», infatti, Chiara Ferragni non indossa il pezzo di sopra del costume, nulla ovviamente di scandaloso, ma l'algoritmo di Instagram tende preventivamente a censurare le nudità, anche in casi come questo dove non c'è nulla di volgare.

Nulla di nuovo per l'influencer che ha abituato i propri follower a farsi ammirare anche in versione "al naturale", e a normalizzare tutti i tipi di corpo e a lanciare messaggi body positive.Ovviamente boom di like per la coppia d'oro.

