Luca Rossi per “Libero quotidiano"

Il mercato dei manga in Italia sta crescendo con numeri che l'editoria tradizionale si sogna. L'Aie, l'associazione Italiana Editori descrive una crescita del 175% nel triennio 2019-2021 e del 30% nei primi mesi del 2022. Un libro ogni dieci venduto nel 2021 nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione (ovvero il 10% del totale) è un libro di fumetti.

Ecco perché la recente acquisizione del Gruppo Mondadori del 51% di Star Comics, realtà che ha avuto il merito di portare nel Belpaese nomi storici come quelli di One Piece e Dragon Ball è emblematica della situazione che vede il comparto crescere molto più in fretta dell'editoria tradizionale. Questo rinnovato interesse per il genere coincide anche con un ampliamento dei gusti del pubblico e, per effetto della pandemia, ha portato nel nostro Paese una nuova generazione di comics che pongono l'accento sulle disabilità fisica e mentale.

L'AMICIZIA

A Silent Voice lega il tema della solitudine giovanile all'analisi profonda del bullismo e delle sue conseguenze psicologiche, per la vittima, ma anche per l'aguzzino. A Silent Voice (Star Comics, 1600 pagine, 7 albi, 45 euro) è un percorso d'integrazione che l'ex bullo Shoya Ishida si ritrova a condividere con la sua vittima Shoko Nishimiya, ragazza con gravi problemi d'udito, con la quale vuole fare ammenda per il suo passato.

Anche la protagonista di Komi Can't Communicate (Edizioni BD, 188 pagine, 5,90 euro) ha gravi problemi di comunicazione, ma di natura psicologica (la ragazza non è in grado d'interagire con i suoi compagni a causa di una timidezza fortissima). Komi impiegherà oltre 18 albi (e uno degli anime Netflix più viste) per risolverli.

Quella di Komi è un disturbo sociale ben più leggero di quella di Yuri!!! On Ice, anime che vede il pattinatore 23enne Yuri avere attacchi di panico dopo una sconfitta importante. Dodici episodi che porteranno Yuri a uscire dallo spogliatoio nel quale si chiude per piangere e imparare che esiste un mondo oltre a quello del pattinaggio su ghiaccio. Il protagonista di Blue Period (Edizioni BD, 192 pagine, 6,50 euro) è introverso come Yuri.

Yataro Yaguchi, studente all'ultimo anno di liceo, prova spesso una sensazione di vuoto interiore perché non ha ancora riuscito a trovare la sua vera vocazione. Ama dipingere, così in ogni dipinto userà il blu, colore della depressione. Roba da Tonio Kröger, o Jacopo Ortis, Il rosso e il nero sul rapporto tra vita e arte, sulla passione e sulla depressione, "buco nero che sta ad un passo da noi" come cantavano Colapesce & Dimartino un Sanremo fa.

Anche la protagonista di Josée, la tigre e i pesci (Edizioni BD, 196 pagine, 15 euro) è una pittrice, ma i suoi problemi sono molto più prosaici e hanno a che fare con la paralisi cerebrale. Tsuneo, innamorato di lei, farà qualsiasi cosa per farla uscire dal suo guscio, fisico e mentale. I Hear the Sunspot di Yuki Fumino (Flashbook, 96 pagine, euro 7,50) è uno dei migliori esempi di Disability manga come vengono chiamati questi albi oltreoceano.

È un manga di genere Yaoi Seinen, cioè che racconta l'amore omosessuale tra due giovani adulti. Kouhei ha difficoltà a integrarsi nella vita del campus perché sordo. Taichi, suo compagno di classe, alla ricerca di un lavoro, si offre di prendere appunti per lui in cambio del pranzo.

Dalle loro passeggiate nel parco del campus nascerà un'amicizia che porterà il riservato Kouhei ad aprirsi e a fidarsi dei coetanei e porterà Taichi a capire i suoi veri sentimenti per l'amico, nell'arco di sei albi che abbracciano la crescita dei personaggi. Il manga di Fumino unisce a un'estetica sognante, uno studio sul linguaggio dei segni e particolari norme tipografiche per differenziare il punto di vista di Kouhei che ha disturbi dell'udito ed è quindi ovattato, da quello degli altri personaggi.

I problemi di comunicazione e i dubbi esistenziali sono da sempre nel dna di questa forma d'arte per immagini, da noi relativamente giovane ma che affonda le radici nelle stampe di Hokusai, 200 anni fa. Ghost in The Shell (Star Comics, 352 pagine, 14,90 euro) è un manga fantascientifico dove gli uomini si potenziano ciberneticamente (ha praticamente inventato Matrix). In realtà parla del disagio di essere diverso e della filosofia dell'anima da Socrate a Platone. Così, giusto per dire che non si parla solo di fumetti per ragazzi.