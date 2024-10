SODDISFATTI O RIMBORSATI – UN UOMO INGAGGIA DUE ESCORT PAGANDOLE 8MILA STERLINE MA POI PROVA A OTTENERE UN RIMBORSO, PRESENTANDO UN RECLAMO ALLA BANCA – DALLA FILIALE HANNO RISPOSTO CHE NON ERA POSSIBILE, E LUI NON SI È DATO PER VINTO, ARRIVANDO FINO ALLE AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA DEL REGNO UNITO. COM’È FINITA? IL FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE HA DECISO CHE…

Aveva ingaggiato due escort per passare la notte con loro, pagandole 8mila sterline. Ma non è rimasto soddisfatto dell'esperienza, e così ha deciso di provare a farsi rimborsare i soldi dalla banca. L'uomo aveva acquistato il servizio attraverso un sito web, pagando online. Tuttavia dopo l'incontro con le due donne era rimasto deluso e ha presentato un reclamo alla sua banca, la Barclays, sostenendo di essere stato truffato.

Come riporta il tabloid britannico The Sun, la banca ha risposto che non era possibile capire quali accordi fossero stati presi tra lui e le accompagnatrici e che comunque una eventuale truffa non sarebbe stata una loro responsabilità da rimborsare. L'istituto ha quindi consigliato all'uomo di intraprendere una causa civile.

Lui invece ha pensato bene di inoltrare invece il suo reclamo alle autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito. Il Financial Ombudsman Service ha però bocciato il reclamo sostenendo che la presunta vittima della truffa aveva comunque incontrato le due donne che avevano intenzione di fornire lui i servizi concordati.

"Le escort potrebbero non aver portato a termine quanto concordato e/o il signor H non ha ricevuto tutti i servizi che si aspettava, ma questo non è sufficiente per dire che si tratta di una truffa", ha sostenuto l'Ombudsman. L'autorità di vigilanza ha inoltre dichiarato che si tratta di una questione civile che riguarda le due parti coinvolte e che la colpa non è certo della banca.

