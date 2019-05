ANCHE L’ASIA E’ GAIA - TAIWAN DA’ IL VIA LIBERA ALLE NOZZE GAY: È IL PRIMO PAESE IN ASIA A LEGALIZZARE IL MATRIMONIO OMOSESSUALE - NON E’ UN FULMINE A CIEL SERENO: TAIPEI È STATA TRA LE PRIME CITTÀ A OSPITARE LA "GAY PRIDE PARADE" - LA DECISIONE ARRIVA DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE AVEVA RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL MATRIMONIO ALLE COPPIE OMOSEX