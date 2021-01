SOGNI LA VACANZA E TI SVEGLI IN UN INCUBO - SE PENSATE DI AVER FREQUENTATO ALBERGHI FATISCENTI, DATE UN’OCCHIATA ALLE FOTO RACCOLTE DA ALCUNI TURISTI NEGLI HOTEL PIU' SGARRUPATI: DALLA SCALA IMPOSSIBILE DA PERCORRERE AL MINIFRIGO COSÌ PICCOLO DA CONTENERE UNA SOLA BANANA – PER NON PARLARE DEL PHON A PROVA DI SCOSSA POSIZIONATO DENTRO LA VASCA…

DAGONEWS

solo una banana nel minifrigo

Se pensate di aver frequentato alberghi da incubo, provate a dare un’occhiata a questi turisti che vi fanno improvvisamente apprezzare il valore di rimanere a casa.

BoredPanda ha selezionato una serie di immagini di vacanzieri che si sono trovati di fronte a situazioni al limite dell’assurdo: dalla scala impossibile da scendere al minifrigo così piccolo da contenere una banana. E che dire della yacuzzi piena di fogliame? Per non parlare della scritta su una porta antincendio in cui si invita la gente in fuga a non sbatterla per non disturbare i clienti che dormono…

la piscina corridoio da paura c'era una volta una yacuzzi corridoio da incubo le scale dell'inferno non fate troppo casino quando scappate phon dentro la doccia mini tv corridoio da incubo il balcone c'era una volta la palestra