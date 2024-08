IL SOGNO CALIFORNIANO? È DIVENTATO UN INCUBO – A SAN FRANCISCO LA SINDACA PROGRESSISTA, LONDON BREED, LANCIA LA BATTAGLIA PER SGOMBERARE GLI OLTRE OTTOMILA SENZATETTO CHE “INVADONO” LE STRADE: PREVISTE SANZIONI E “DEPORTAZIONI” PER CHI RIFIUTA I RICOVERI – AL VIA LO SMANTELLAMENTO DELLE TENDOPOLI SUI MARCIAPIEDI E SULLA PROPRIETÀ STATALE – LA PROTESTA DI AVVOCATI E ASSISTENTI SOCIALI: DOVE ANDRANNO TUTTI QUESTI SENZATETTO?

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per www.lastampa.it

Nel novembre del 2023 London Breed, sindaco progressista di San Francisco, ospitava eventi a margine del vertice Apec e soddisfatta spiegava che la città era stata ripulita dai senzatetto. Era stata un’operazione però assai di facciata.

Una sera, poco dopo un incontro con i reporter a City Hall, nel cuore della città, la polizia era dovuta intervenire per disperdere circa un centinaio di homeless che si erano allineati sul marciapiede con le loro misere cose, su Larkin Street, a due passi dall’ufficio della sindaca.

Ora la città californiana ha cambiato approccio forte di una sentenza, 28 giugno, della Corte suprema federale che autorizza le comunità locali a esercitare le maniere forti per smantellare le tendopoli dei senzatetto sui marciapiedi e sulla proprietà statale. È arrivato il momento – ha detto Breed – di affrontare la questione in modo diverso da come fatto finora. Così da una settimana polizia e addetti alla sicurezza e ai servizi sociali hanno avviato pattugliamenti e sgomberi.

[…] A San Francisco infatti ci sono 8300 homeless, di questi 3969 vivono in centri di assistenza e ospitalità (shelter) e sono il 39% in più rispetto a cinque anni fa. Gli altri bivaccano sui marciapiedi, sotto i viadotti, agli incroci in accampamenti in cui sporcizia, microcriminalità e droghe sono diffuse e una piaga. Anche se i posti letto sono aumentati al momento il 94% è occupato, riferiscono le statistiche del San Francisco Department of Homelessness and Supportive Housing.

Quindi dove andranno tutti gli homeless? È la questione che oggi come ogni volta che San Francisco ha provato a risolvere il problema dei senzatetto è emersa. E mai ha trovato una risposta definitiva. […]

Che sono i primi a non voler accettare una soluzione alternativa allo sgombero. Nei primi tre giorni solo il 10% dei senzatetto ha accolto l’offerta di una sistemazione in un centro temporaneo o sin negli shelter. Questo rifiuto ha spinto la sindaca Breed a pensare addirittura a sanzioni per coloro che rifiutano una sistemazione. Che ovviamente non può essere pecuniaria e riguarda invece un periodo di detenzione. Ma anche in questo caso, evidenzia il Los Angeles Times, sarebbe difficile per i giudici processare centinaia di casi al giorno.

Le statistiche inoltre riferiscono che ben il 40% delle persone che vive per strada non è di San Francisco. A loro, altre opzione su cui sta lavorando la sindaca, è quella di offrire un biglietto di sola andata verso luoghi in America dove risiedono famigliari o amici.

La linea dura di Breed ha ricevuto critiche da parte degli avvocati e degli assistenti sociali. Secondo loro infatti lo sgombero di tende e accampamenti non risolve il punto critico, ovvero la diffusa povertà e la dipendenza da stupefacenti. Secondo queste critiche, le mosse di Breed sono “politicamente motivate”. […]

