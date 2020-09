SOGNO O SONDAGGIO? CLAMOROSO IN TOSCANA: TESTA A TESTA TRA GIANI (CENTROSINISTRA) E LA LEGHISTA CECCARDI - NELLE MARCHE, IL CANDIDATO DI FRATELLI D'ITALIA AVANTI DEL 13%. LEGA PRIMO PARTITO - IL CANDIDATO PENTASTELLATO MERCORELLI AL 10,1% (ANCHE IN CASO DI ACCORDO, PD-5 STELLE SAREBBERO STATI COMUNQUE DIETRO), LA LEGA PRIMO PARTITO: NELLA REGIONE UN ROVESCIAMENTO POLITICO DOPO 25 ANNI…

Stando a un recente sondaggio riportato dal quotidiano La Stampa e commissionato dal Partito Democratico, in Toscana, al momento, ci sarebbe un testa a testa tra centrosinistra e centrodestra per la carica di governatore.

La coalizione guidata da Eugenio Giani si attesterebbe intorno al 42,5%, mentre quella guidata dalla leghista Susanna Ceccardi raccoglierebbe il 43% dei consensi.

Per quanto riguarda i candidati presidenti, invece, Giani sarebbe compreso in una forchetta tra il 40 e il 44%, mentre Ceccardi tra il 38 e il 42%.

Guardando sempre ai sondaggi politici commissionati dai Dem e citati da La Stampa in Toscana, la Lega di Matteo Salvini è accreditata del 24,5%, secondo partito a circa 5 punti percentuali dal Pd che è in testa al 29,5%.

Bene FdI che con il 9,5% batte il 4,5% di Italia Viva con Renzi che non sfonda al momento neanche nella “sua” Toscana.

Uno scenario diverso, invece, viene fotografato dal sondaggio Emg Acqua, commissionato dal partito di Matteo Renzi: il centrosinistra in questo caso sarebbe in vantaggio di 4 punti sul centrodestra, 45,5% contro 41,5%. Il Movimento 5 Stelle raccoglierebbe l'8%.

MARCHE

Nando Pagnoncelli per corriere.it

I l sondaggio odierno realizzato in vista delle elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre riguarda le Marche, regione sempre amministrata da giunte di centrosinistra dal 1995 in poi. Il presidente uscente, Luca Ceriscioli, ha rinunciato a candidarsi per un secondo mandato, pertanto il centrosinistra ha scelto Maurizio Mangialardi, esponente del Partito democratico, sindaco di Senigallia e presidente di Anci Marche, conosciuto dal 44% e gradito dal 25% dei marchigiani.

Il centrodestra ha candidato Francesco Acquaroli, noto al 47% degli elettori e gradito dal 28%, esponente di Fratelli d’Italia, già in corsa cinque anni fa quando l’attuale coalizione si presentò divisa. Per il Movimento 5 Stelle si presenta Gian Mario Mercorelli conosciuto dal 18% e gradito dal 9%. A costoro si aggiungono altri cinque candidati, il cui livello di conoscenza e di gradimento al momento appare piuttosto contenuto.

Gli orientamenti di voto fanno registrare un vero e proprio rovesciamento dello scenario politico rispetto a quanto avvenuto negli ultimi 25 anni nella regione: il centrodestra è accreditato di un vantaggio di oltre 13 punti sul centrosinistra. Stimando una partecipazione al voto del 59%, Acquaroli con il 49% delle preferenze prevale su Mangialardi che si attesta al 35,8%, e su Mercorelli che raggiunge il 10,1%. Gli altri cinque candidati ottengono un consenso decisamente più contenuto, intorno all’1%. Il vantaggio di Acquaroli sembra più guidato dalla forza dei partiti della sua coalizione che dalla delusione per l’operato dell’amministrazione uscente guidata da Ceriscioli. Infatti, i giudizi positivi (53%) prevalgono largamente su quelli negativi (33%), anche grazie alle modalità con cui è stata gestita l’emergenza sanitaria.

Persino gli elettori di centrodestra non lesinano apprezzamenti (il 46% si esprime positivamente). Ciò non toglie che il 54% auspichi un cambiamento a fronte del 30% che propende per la continuità. E pure tra gli elettori di centrosinistra una minoranza niente affatto trascurabile (29%) vorrebbe la discontinuità.

Riguardo alle liste, si registra un vantaggio molto netto della Lega, accreditata del 25,7%, circa il doppio di quanto ottenuto alle precedenti Regionali. A seguire si colloca il Pd con il 19%, in calo rispetto al 2015, quindi Fratelli d’Italia con il 16,7% in forte aumento rispetto sia alle Regionali del 2015 sia alle Europee dello scorso anno. Poi il M5S con il 10,1%, in flessione rispetto alle precedenti tornate quando ottenne tra il 18 e il 19% dei consensi, a pari merito con la lista Mangialardi presidente.

Va osservato che, a differenza di quanto avviene in altre regioni nelle quali i candidati presidenti ottengono voti anche da elettori di partiti avversari, il voto disgiunto tra partito e candidato in questa regione non è consentito. Sebbene a tre settimane dalle elezioni si rilevi una quota abbastanza elevata di indecisi sul voto al candidato (17,2%) e alla lista (20,8%), nel complesso nelle Marche emerge una domanda di cambiamento nella guida della regione, in una fase caratterizzata da un’elevata preoccupazione per la crisi economica. Le valutazioni positive sul presidente uscente Ceriscioli non sembrano quindi riflettersi sul candidato di centrosinistra, confermando che in politica non sempre si può applicare la proprietà transitiva.

