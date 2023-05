28 mag 2023 12:10

SOLDATESSE, PETTO IN FUORI MA CULO IN DENTRO! – A AVELLINO ALLE MILITARI È STATO SPIEGATO CHE “SE MOSTRANO IL FONDOSCHIENA IN UN AMBIENTE AD ALTA DENSITÀ MASCHILE SI RISCHIANO FRAINTENDIMENTI” – ACCORCIARE LA GIACCA DELLA DIVISA PER FAR VEDERE IL CULO E STRINGERE I PANTALONI È VIETATO OLTRE CHE “RISCHIOSO”. FORSE SAREBBE PIÙ UTILE DIRE AI MASCHIETTI DI NON ALLUNGARE LE MANI…