I SOLDI FANNO LA FELICITÀ – SE VI SEMBRA LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA SAPPIATE CHE FINO AD ADESSO GLI STUDI NON ERANO RIUSCITI A CONFERMARE QUELLA CHE SEMBRA UN’OVVIETÀ – ORA DUE RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DI WARWICK SONNO RIUSCITI AD ANALIZZARE COME UNA VINCITA ALLA LOTTERIA NON SOLO AUMENTA I SORRISI, MA CI FA AVERE ANCHE UNA…

Vincere alla lotteria ha un impatto sulla felicità. Lo conferma un nuovo studio condotto da Andrew J. Oswald e Rainer Winkelmann dell'Università di Warwick, che mette in discussione le conclusioni di alcune ricerche del passato secondo cui non c’erano prove del fatto che i vincitori fossero più felici dopo una vincita.

Studiando 342 persone che hanno avuto vincite alla lotteria negli ultimi 15 anni hanno potuto riscontrare un aumento del grado di felicità, una predisposizione positiva nei confronti della vita e una soddisfazione per il reddito familiare.

«Le nostre stime mostrano che le vincite alla lotteria aumentano la soddisfazione delle persone per il loro reddito complessivo. In secondo luogo, la lotteria aumenta la soddisfazione delle persone per la vita. Un "effetto positivo" che è più pronunciato per chi ha avuto vincite alte.

Secondo Oswald e Winkelmann, il rapporto, pubblicato su The Economics of Happiness, contesta la loro precedente ricerca che non aveva trovato "quasi alcuna prova del fatto che i vincitori fossero più felici".

