Estratto dell’articolo di Riccardo Ricci per www.repubblica.it

Putin ha firmato un decreto sul “sostegno umanitario” che rende più facile ottenere il permesso di soggiorno per quegli stranieri che “condividono i tradizionali valori spirituali e morali russi”.

A coloro che esprimeranno il desiderio di stabilirsi nella Federazione Russa sulla base della non accettazione delle “linee guida ideologiche neoliberiste distruttive” imposte da alcuni governi verrà concesso un permesso di soggiorno temporaneo senza dover passare per la trafila delle quote migratorie e senza dover sostenere l’esame di lingua e storia previsto per i migranti economici.

Le nuove facilitazioni non saranno per tutti: il ministero degli Esteri stilerà una lista dei Paesi che “impongono linee ideologiche neoliberiste distruttive che contraddicono i valori tradizionali”. Stranieri e apolidi potranno ricevere visti ad ingresso singolo di tre mesi, per recarsi in Russia e presentare richiesta di permesso di soggiorno per ragioni ideologiche. La maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore già il primo settembre, ma il governo ha un mese di tempo per l’attuazione completa del decreto.

[…] Con il nuovo decreto, secondo Kostantin Malofeev, presidente del gruppo mediatico Tsargrad, vengono abbattute molte barriere burocratiche che nel tempo hanno impedito l'arrivo di molte persone per le quali la Russia rappresenta “un’Arca” per salvaguardia dei valori tradizionali. “Fino a oggi hanno spesso dovuto affrontare ostacoli burocratici, che vengono eliminati dalla decisione del capo dello Stato", ha scritto su Telegram il magnate dei media d’ispirazione nazionalista. “Il passo successivo più logico – ha aggiunto - è la convocazione dell’Assemblea costituzionale e l’elaborazione di una Legge fondamentale russa sovrana”.

Gli ha fatto eco il filosofo nazionalista Aleksandr Dugin. "La Russia è stata ufficialmente dichiarata l’arca della salvezza dal male globalista", ha scritto il politologo in un commento al post entusiastico di un alto prelato e ha aggiunto: "Tradizionalisti di tutti i paesi, benvenuti nel territorio libero dai liberali”.

Più cauto è lo scrittore Roman Antonovskij, autore di un canale Telegram di orientamento monarchico. Lo scrittore ha osservato che con il pretesto della salvezza dal cosiddetto "Reich Lgbt", potrebbero arrivare nel Paese "non solo i conservatori cristiani europei, ma anche gli islamici radicali”. Di quelli, ha aggiunto il saggista, già ce ne sono “non pochi tra i migranti economici”.

