9 lug 2024 08:00

IL SOLITO CLAN CLAN - SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 131 MILIONI DI EURO, E 57 INDAGATI, IN UNA OPERAZIONE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA IN CORSO IN TUTTA ITALIA - LE 18 PERSONE CHE HANNO RICEVUTO UNA MISURA CAUTELARE SONO RITENUTI MEMBRI DI DUE GRUPPI MAFIOSI, RADICATI A ROMA E FINALIZZATI A ESTORSIONI, USURA, FITTIZIA INTESTAZIONE DI BENI, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E REIMPIEGO IN ATTIVITÀ ECONOMICHE DI PROVENTI ILLECITI - I RAPPORTI CON I CLAN DI CAMORRA MAZZARELLA-D'AMICO, LE COSCHE DELLA 'NDRANGHETA MANCUSO E MAZZAFERRO E I SENESE…