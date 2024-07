IL SOLITO KANYE SCIOLTO - L'INFLUENCER 22ENNE MIKAELA LAFUENTE HA RIVELATO CHE KANYE WEST L'HA INVITATA A USCIRE SCRIVENDOLE UN MESSAGGIO SU INSTAGRAM: "È INAPPROPRIATO. HA IL DOPPIO DELLA MIA ETÀ E NON CREDO SIA ACCETTABILE MESSAGGIARE CON ALTRE DONNE QUANDO SI È SPOSATI" - "FORSE LUI E LA MOGLIE HANNO UN ACCORDO E BIANCA LO SA E LE VA BENE, MA QUESTO NON LO SAPREMO MAI…"

Kanye West non smette di far parlare di sé anche al di fuori della musica. Questa volta al centro delle polemiche […] c'è un'accusa di comportamento «inappropriato» da parte di una influencer di 22 anni. Mikaela Lafuente ha rivelato a tutti i follower che il cantante l'avrebbe invitata a uscire scrivendole nei Dm di Instagram e proponendole di «sentire insieme il nuovo album».

La modella e influencer, che frequenta la star di TikTok Bryce Hall, di 24 anni, ha rimproverato al cantautore di essere stato «inappropriato» e ha fatto notare che, con i suoi 47 anni, ha più del doppio della sua età. Mikaela, che vive a Los Angeles, ha ammesso di aver trovato l'interazione particolarmente «strana», dato che non si erano mai parlati di persona, e ha detto di aver inizialmente pensato che si trattasse di un account falso, riporta il Daily Mail.

Gli screenshot, pubblicati dalla stessa ragazza, mostrano la chat e lo scambio di messaggi che sarebbe avvenuto lo scorso marzo quando il cantautore era appena tornato in California da un viaggio in Europa con la moglie Bianca Censori. […] La chat finisce con un semplice rifiuto: «No, grazie». Poi, come raccontato (e come sembrerebbe testimoniare la chat), tutti i messaggi sono stati cancellati.

La reazione

«Non credo sia accettabile messaggiare con altre donne quando si è sposati ed è una cosa chesosterrò sempre», ha dichiarato con fermezza Mikaela Lafuente. L'influencer ha detto di ritenere «inaccettabile» il tradimento in una relazione, visto che Kanye è sposato dal dicembre 2022. «Sono cresciuta con tutti i miei familiari che stanno insieme ai loro partner da sempre e questo è ciò che voglio per la mia relazione», ha spiegato. «Forse lui e la moglie hanno un accordo e Bianca lo sa e le va bene, ma questo non lo sapremo mai», ha aggiunto. […] «Ho un fidanzato che amo molto - ha precisato - e Kayne ha una moglie».

