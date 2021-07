SOLO IL 18% DEI VIDEO PORNO ONLINE MOSTRA ORGASMI FEMMINILI. PERCHE'? - LA PORNOSTAR CHERIE DEVILLE: "SONO GLI UOMINI A SPENDERE MILIARDI DI DOLLARI L'ANNO IN INTRATTENIMENTO PER ADULTI. E GLI UOMINI VOGLIONO VEDERE ALTRO" - "SIAMO CAPITALISTI. SE I CONSUMATORI VOLESSE GUARDARE ORGASMI FEMMINILI, STAREI SDRAIATA TUTTO SUL MIO LETTO TUTTO IL GIORNO A FARMI LECCARE, MA..."

Dagotraduzione dal Daily Beast

(Questo articolo è stato scritto dalla pornostar Cherie DeVille)

Questa settimana il premio Sex Worker Fearmonger è andato alla blogger britannica Olivia Petter. Nel suo articolo sulla rivista Glamour, Petter incolpa i siti pornografici di non mostrare sufficienti video in cui a raggiungere l’orgasmo sono le donne: un recente studio ha infatti scoperto che solo il 18% dei migliori video di Pornhub ha per oggetto il piacere delle donne. Ma trarre conclusioni sull'industria per adulti sulla base di Pornhub è come andare da Costco, mangiare un campione di insalata di cavolo e affermare che Costco vende solo insalata di cavolo. Gli omaggi non rappresentano mai un business orientato al profitto. Se Petter vuole guardare uomini che leccano la fica per 15 minuti, dovrebbe pagare per il porno.

In passato, i siti offrivano film lunghi, ma da quando Pornhub e altri importanti streamer hanno iniziato a prendere sul serio i reclami sul copyright, le società trasmettono principalmente clip di film più importanti. La mancanza di video lunghi è aumentata da quando Pornhub ha vietato i caricamenti non verificati, ovvero i video caricati da persone che non sono state in grado di dimostrare la propria identità. Oggi, i professionisti caricano la maggior parte del porno su Pornhub. Io e i miei colleghi pubblichiamo su Pornhub solo dopo aver spremuto ogni centesimo che riusciamo a ricavare da un porno. Ti addebitiamo i nostri migliori contenuti perché il lavoro sessuale è lavoro e in America vieni pagato per il tuo lavoro. Essere una pornostar non è una posizione di volontariato.

Bellesa, Erika Lust e altre società porno orientate alle donne creano il tipo di contenuto che Petter desidera, ma si aspettano che le persone paghino per guardare i loro lunghi video di mangia-fighe. Vendono video di sesso lesbico realistico, uomini che fanno sesso orale su donne e intensi orgasmi femminili. Alcune donne acquistano questi video, così possono guardare gli orgasmi femminili. Se sei disposto ad acquistare video per adulti, puoi acquistare qualsiasi cosa. Sia che tu stia cercando di guardare sesso aggressivo, sesso gentile, orale, anale o altro, puoi trovare tutto. Ma se vuoi qualcosa di nicchia, farai fatica a trovare i video gratuitamente. Le aziende femministe non possono permettersi di pubblicare clip gratis perché poche donne comprano porno e questi studi girano video per guadagnare. Le loro opzioni di guadagno sono scarse perché sono in un'attività di nicchia. Posso permettermi di pubblicare alcuni omaggi perché migliaia di uomini comprano il mio porno.

Faccio desiderare agli uomini porno di guardare perché gli uomini spendono miliardi di dollari all'anno in intrattenimento per adulti. Certo, alcuni uomini vogliono guardare leccare la fica e gli orgasmi femminili, ma pochi lo fanno e i pornografi rispondono alla domanda. Non abbiamo deciso che il sesso violento sia il migliore. I clienti lo hanno fatto. Nessuno nella valle del porno sta protestando sul set, urlando: “Non sto mangiando la figa davanti alla telecamera! Sono moralmente contrario!” Siamo capitalisti. Se i consumatori volessero guardare mangiare la figa, starei sdraiata sul mio letto tutto il giorno, registrando video di uomini che mi mangiano la figa, ma indovina un po'? Poche donne comprano porno e pochi ragazzi vogliono pagare per video mangia-fighe!

Gli istinti capitalistici dei pornografi sono stati alla base della nostra industria per decenni. Negli anni '60, Hugh Hefner si rifiutò di mostrare pube o vagine su Playboy. Bob Guccione ha quindi fondato Penthouse per mostrare le vagine femminili (o "rosa", come la chiamavano), e ha rubato i lettori di Playboy. Guccione, tuttavia, si è ben guardato dal mostrare argomenti tabù. Finché non è entrato Larry Flynt. Pubblicava quasi tutto ciò che gli uomini desideravano su Hustler. Le vendite di Flynt sono esplose, quindi Playboy ha iniziato a mostrare le vagine e Guccione ha pubblicato immagini più osé. Hefner e Guccione hanno cambiato le loro politiche perché è quello che volevano gli uomini. Il sesso vende e i pornografi creano il tipo di sesso che vende.

Petter si aspetta che altre donne scopino gratis. Il suo punto di vista mi scoraggia. Uno, ci stereotipa sulla base di uno studio scadente senza condurre ulteriori ricerche. In secondo luogo, mostra che pensa che il lavoro sessuale non sia un lavoro meritevole di essere pagato. Ci manca di rispetto, trattandoci come persone che dovrebbero scopare davanti alla telecamera per il suo divertimento senza ricevere alcun compenso. Gli uomini possono guardare quello che vogliono perché lo pagano. Si chiama industria per adulti perché è un'industria. Pensare di poter ottenere ottimi contenuti gratuitamente è folle.

Il suo peggior reato è che attribuisce a noi la mancanza di piacere femminile. Tra i cristiani evangelici che cercano di mettere al bando il porno, i repubblicani dello Utah che cercano di installare bloccanti del porno sui cellulari e altri attacchi alle prostitute, è più importante che mai per le donne difendere le prostitute. L'argomento di Petter secondo cui il porno non mostra il piacere femminile gioca negli stereotipi dell'industria per gli adulti che la definiscono come sessista e problematica, anche se è uno dei pochi settori che paga le donne più degli uomini.

Gli uomini pagano le donne. Il porno disponibile sarà disponibile a seconda di chi sarà disposto ad acquistarlo. Se vuoi cambiare porno, devi pagare per il porno. Se le donne aprono i loro portafogli ai pornografi, avranno più opzioni porno. Fino ad allora, dovranno fare i conti con 30 secondi gratuiti di uomini che raggiungono l'orgasmo, e questo non è un mio problema.

