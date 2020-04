SOLO IN ITALIA! IL PENSIONATO DELLA GRIGLIATA DI PALERMO ORA HA UN AGENTE PER VENDERE LE INTERVISTE – L’INTERVISTA A “LA ZANZARA”: “HO VENDUTO I DIRITTI DI IMMAGINE, CHIAMATE LUI. PER DIECI MINUTI DI RADIO VOGLIAMO 1500 EURO PIÙ IVA, COSÌ CI PAGHIAMO PURE LA MULTA” – CRUCIANI PROPONE 800 E ALLA FINE LA TRATTATIVA SI CHIUDE A… – VIDEO

Da “la Zanzara – Radio24”

giuseppe spagnolo, il pensionato della grigliata sul tetto a palermo 1

Inizia con una telefonata a Giuseppe Spagnolo, il pensionato palermitano che a Pasquetta ha organizzato insieme ad altre persone un barbecue in terrazzo e poi ha detto: “Eravamo convinti di non fare nulla di male”. Dice Spagnolo a La Zanzara su Radio 24: “Con me da oggi non si può più parlare. Lei con me non deve parlare, se vuole le do un numero. Non le posso rispondere, da oggi. Manco un secondo, ho dato i miei diritti di immagine e non posso parlare più con nessuno. Ho un agente, Toba Service, se vuole il numero…”.

grigliata sul tetto a pasqua palermo 1

Mi dia il numero, certo, dice Parenzo. Ma scusi lei fa una grigliata sui tetti e poi si prende un agente?: “Allora metto giù, lo volete il numero o no?”. Poi la telefonata con Toba Service: “Sono Parenzo, le passo l’amministratore del Sole 24 Ore, Giuseppe Cruciani. Cercavamo il dottor Spagnolo”. “Sì –rispondono – è un nostro contrattualizzato. E’ visibile? Video?”. “No, radio, dieci minuti”. “Gratis non si può fare perché dobbiamo anche recuperare i soldi della multa di questo signore, poverino. Le posso fare 1500 euro più Iva”. “Possiamo chiudere a 800 più Iva, otto minuti”, risponde Parenzo. “Mille, più Iva e fattura”, dicono ancora quelli di Toba. “Chiudiamo a 900”, interviene Cruciani. “Abbiamo un accordo allora, ecco la mail dove mandare i dati per la fattura, gli orari, il contatto telefonico”

giuseppe spagnolo, il pensionato della grigliata sul tetto a palermo 2 grigliata sul tetto a pasqua palermo 3 giuseppe spagnolo, il pensionato della grigliata sul tetto a palermo 3 giuseppe spagnolo, il pensionato della grigliata sul tetto a palermo grigliata sul tetto a pasqua palermo grigliata sul tetto a pasqua palermo 4 grigliata sul tetto a pasqua palermo 5 grigliata sul tetto a pasqua palermo 2 la grigliata sui tetti di palermo