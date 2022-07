SOLO IN ITALIA - IL TAR DELLA PUGLIA INTERVIENE SULLA BOCCIATURA DI UNA BAMBINA DI 7 ANNI: “GRAVE DANNO PER LA SUA CRESCITA” - LA BAMBINA NON È STATA AMMESSA ALLA TERZA ELEMENTARE, ANCHE A CAUSA DELL'ELEVATO NUMERO DI ASSENZE MA I GENITORI HANNO FATTO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CHE HA SOSPESO L'ESITO DELLO SCRUTINIO E CHIEDE UN RIPENSAMENTO AGLI INSEGNANTI. ALLA BASE DELLA DECISIONE, C'È LO STATO DI SALUTE DELLA PICCOLA: SOFFRE DI UNA GRAVE FORMA DI ASMA…

Estratto dell’articolo di Lor.Loi. per “il Messaggero”

Bocciare una bambina di 7 anni può provocare un grave danno alla sua crescita. Per questo il Tar di Puglia sospende la decisione delle maestre che hanno deciso di bocciare una alunna di scuola elementare. La bambina non è stata ammessa alla classe terza, anche a causa dell'elevato numero di assenze ma i genitori […] hanno fatto ricorso al Tar che ora […] sospende l'esito dello scrutinio e chiede un ripensamento agli insegnanti.

voti bassi a scuola 10

Alla base della decisione dei giudici c'è […] lo stato di salute della piccola: soffre di una grave forma di asma che, durante la pandemia, l'ha obbligata a restare in dad. Un approccio non facile per iniziare la prima elementare. Poi in seconda […] ha potuto frequentare in presenza, legandosi anche ai compagni di scuola da cui ora non vuole separarsi. Ma le carenze didattiche […] non sono state recuperate […] «La perdita di un anno scolastico in così tenera età, alla luce dell'esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno». […]