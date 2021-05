SOLO L’IRONIA CI SALVERÀ DALL’IDIOZIA – MENO MALE CHE ESISTONO I SOCIAL SEMPRE PRONTI A PERCULARE LE FOLLIE DEL POLITICAMENTE CORRETTO - LA STRONZATA DELL’“OLTRAGGIOSO” BACIO DI BIANCANEVE DATO SENZA CONSENSO SCATENA UNA VALANGA DI MEME: DAL PRINCIPE CHE PROVA A SVEGLIARLA CON UNA TROMBA DA STADIO ALL’IMMARCESCIBILE BERLUSCONI CHE…

Fabiana Salsi per "www.vanityfair.it"

Poteva non diventare un meme l’argomento del momento? No, non poteva: mentre imperversa la polemica sul bacio con cui il principe ha svegliato Biancaneve le bacheche dei social si stanno riempendo di immagini (ne vedete alcune nella gallery sopra) in cui lui cerca modi diversi e creativi per farla destare dal sonno: ci prova con il defibrillatore, con la tromba da stadio, con il caffè, le chiede perfino di firmare una liberatoria per essere certo di avere il suo consenso.

Il consenso: è il motivo per il quale uno dei baci più iconici della storia della letteratura e del cinema è diventato una notizia.

Tutto è cominciato perché Disneyland, nel restyling durante il lockdown del suo parco di Anaheim (California), ha scelto di cambiare il finale della corsa della sua giostra Snow White’s Enchanted Wish: non è più la scena della morte della matrigna Grimilde ma quella, appunto, del bacio con cui il principe risveglia la principessa dell’incantesimo.

Nel recensire la giostra due giornaliste del San Francisco Gate (una piccola testata locale) hanno criticato la scelta scrivendo che «Biancaneve dorme e dunque il bacio non è stato consensuale» sostenendo che andrebbe rimosso per rispetto alle donne. In poche ore la loro recensione è stata ripresa dai tabloid, e poi dalle testate di tutto il mondo, e in questo modo è diventata un caso globale.

Un caso con tutte le carte in regola per finire sulle bacheche dei social: c’è la fiaba popolare che conosciamo tutti, si parla di sensibilità femminile, di politicamente corretto e scorretto, di cancel culture. I post si stanno sprecando, e i meme non potevano mancare.

