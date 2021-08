SONO ALMENO 29 I MORTI DEL TERREMOTO DI OGGI AD HAITI – LA MAGNITUDO DELLA SCOSSA DI OGGI (7.2) È STATA ADDIRITTURA PIÙ ALTA DEL TERRIBILE SISMA DI UNDICI ANNI FA, QUANDO MORIRONO 200MILA PERSONE E UN MILIONE E MEZZO RIMASERO SENZA CASA – IL TUTTO AVVIENE IN UN PAESE POLITICAMENTE ALLO SBANDO, DOPO CHE POCO PIÙ DI UN MESE FA IL PRESIDENTE, JOVENEL MOISE È STATO ASSASSINATO DA UN COMMANDO ARMATO

terremoto haiti 10

HAITI TREMA! C'È STATO UN TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.2 CON EPICENTRO NELLA CITTÀ DI SAINT-LOUIS-DU-SUD, MA LA SCOSSA È STATA AVVERTITA IN TUTTO IL PAESE. CASE, SCUOLE E EDIFICI RELIGIOSI SONO STATI DANNEGGIATI, E LA MEMORIA VA AL GENNAIO 2010, QUANDO UN SISMA (DI MAGNITUDO LEGGERMENTE INFERIORE) AVEVA DEVASTATO LA CAPITALE PORT-AU-PRINCE UCCIDENDO PIÙ DI 200MILA PERSONE – DIRAMATA L'ALLERTA TSUNAMI - VIDEO

Torna l'incubo a Haiti, molte vittime per un forte sisma

terremoto haiti 11

Stefano Intreccialagli per l’ANSA

Interi edifici in macerie, riversati sulle strade. Le urla delle persone che corrono per le strade in preda al panico. La paura e la rassegnazione di un popolo stremato dall'ennesima disgrazia che porta con sé almeno 29 morti (che si teme possano essere molti di più) e pesanti danni.

Sono scene drammatiche quelle vissute ad Haiti, dove la terra è tornata a tremare, ancora una volta, con una violentissima scossa di magnitudo 7.2 che ha fatto ripiombare il Paese in un incubo vissuto già undici anni fa, con quel sisma devastante dal quale non si è mai veramente ripreso.

Ariel Henry

Il premier Ariel Henry ha annunciato che il governo mobiliterà tutte le risorse a disposizione per assistere la popolazione colpita, mentre il presidente Usa Joe Biden ha annunciato aiuti "immediati" al Paese, ormai in ginocchio tra crisi politica, povertà, violenza e la pandemia.

terremoto haiti 8

Il terremoto di magnitudo 7.2 è stato avvertito alle 8:30 locali (le 13,30 italiane) a circa 160 chilometri di strada a ovest della capitale Port-au-Prince, a nord-est dalla città di Saint-Louis-du-Sud, con 10 km di profondità. Una lunga scossa, avvertita in tutto il Paese. I video diffusi online dai testimoni hanno mostrato fin da subito la devastazione che il sisma ha portato con sé nel sudovest e gli sforzi per estrarre i feriti dalle rovine dei palazzi crollati, in località come Jérémie e Les Cayes.

Edifici religiosi, scuole e case sono state danneggiate. Anche una chiesa, in cui a quanto sembra era in corso una cerimonia nella città di Les Anglais, 200 km a sud-ovest di Port-au-Prince. Poco dopo il terremoto, l'agenzia statunitense Usgs ha emesso un'allerta tsunami che ha successivamente revocato. E che ci fossero vittime per la tragedia era drammaticamente chiaro fin da subito.

jovenel moise 1

Nelle ore successive è arrivata la conferma, con il primo bilancio della protezione civile haitiana, che ha riferito di almeno 29 morti. Ma l'Usgs prevede che per la calamità ci sarà "un alto numero di vittime". "Sto mobilitando tutte le risorse della mia amministrazione per assistere le vittime", ha scritto su Twitter il primo ministro Henry, facendo "appello allo spirito di solidarietà e di impegno di tutti gli haitiani, per unirsi per affrontare questa drammatica situazione".

"In seguito al terremoto che ha causato enormi danni nel sud, a Grand'Anse e Nippes, ho già mobilitato l'intero team del governo per adottare tutte le misure necessarie con urgenza", si legge in un altro messaggio. La devastante scossa ha trascinato di nuovo nel terrore la popolazione haitiana, dopo il terremoto di magnitudo 7.0 che nel gennaio 2010 rase al suolo gran parte di Port-au-Prince e delle città vicine, uccidendo più di 200.000 persone e ferendone circa 300.000.

terremoto haiti 12

Undici anni fa, più di un milione e mezzo di haitiani rimasero senza casa, centinaia di abitazioni, edifici amministrativi e scuole andarono distrutte, insieme al 60% del sistema sanitario di Haiti. Un'emergenza umanitaria dalla quale non si è mai veramente risollevata. E il nuovo sisma va ad aggiungere l'ennesima crisi a un Paese politicamente allo sbando, dopo che poco più di un mese fa il presidente Jovenel Moise è stato assassinato nella sua casa da un commando di uomini armati: ulteriore scompiglio, oltre alla violenza delle bande e dopo i disastri del Covid-19.

