SONO ALMENO QUATTRO LE VITTIME CAUSATE DALL'URAGANO MILTON, CHE SI STA ABBATTENDO SULLA FLORIDA - 3 MILIONI DI PERSONE SONO SENZA CORRENTE, IL BLACK OUT POTREBBE DURARE PER SETTIMANE - IL TETTO DELLO STADIO DI BASEBALL "TROPICANA FIELD", A SAINT PETERBSURG, È STATO DIVELTO DAL VENTO: DOVEVA ESSERE UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER 10 MILA PERSONE - I COMPLOTTARI ACCUSANO BIDEN "DI CONTROLLARE L'URAGANO" - IL VIDEO DI UN FATTONE CHE, MENTRE INFURIA LA BUFERA, SI FUMA L'ERBA DA UN BONG NEL SUO GIARDINO...

uragano milton arriva in florida foto lapresse 8

L'URAGANO MILTON SI ABBATTE SULLA FLORIDA, ALMENO 4 MORTI

(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - L'uragano Milton ha causato almeno 4 morti in Florida. Lo rendono noto le autorità locali.

IL TETTO DELLO STADIO DI BASEBALL IN FLORIDA DIVELTO DA MILTON DOVEVA ESSERE UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER 10.000 PERSONE

(ANSA) - WASHINGTON, 10 OTT - I forti venti dell'uragano Milton ieri notte hanno divelto il tetto del Tropicana Field a Saint Peterbsurg, in Florida, sede della squadra di baseball dei Tampa Bay Rays. I video pubblicati sui social che mostrano pezzi del tetto in fibra di vetro volare via sono impressionanti.

uragano milton arriva in florida foto lapresse 9

All'inizio di questa settimana, il governatore Ron DeSantis aveva annunciato che il Tropicana Field sarebbe stato convertito in un centro di accoglienza per 10.000 persone ma oggi le autorità sono state costrette a trovare un nuovo rifugio per gli sfollati a Jacksonville.

'BIDEN CONTROLLA MILTON', VIRALI SUL WEB TEORIE COSPIRAZIONISTE SPOPOLANO SUI SOCIAL TESI SENZA FONDAMENTO CHE ACCUSANO GOVERNO

uragano milton arriva in florida foto lapresse 3

(ANSA) - WASHINGTON, 10 OTT - Il clima "manipolato" e l'uragano Milton "pilotato". Sono alcune delle teorie cospirazioniste che stanno circolando sui social media in questi giorni che Joe Biden ha già bollato come "ridicole" e "stupide".

Post visualizzati milioni di volte su X e TikTok hanno sostenuto, senza alcuna prova né base scientifica, che il governo degli Stati Uniti "stia segretamente controllando il meteo". Tra questi c'è anche quello della deputata repubblicana trumpiana Marjorie Taylor Greene che ha accusato l'amministrazione Biden di "pilotare le condizioni del tempo”.

IN FLORIDA 3 MLN UTENTI SENZA CORRENTE PER URAGANO MILTON

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente in Florida nelle ore successive all'arrivo dell'uragano Milton: lo riferisce il sito PowerOutage.us, come riporta Nbc News. Ciò significa che più di un quarto delle connessioni energetiche monitorate dal sito sono attualmente fuori uso, commenta l'emittente tv statunitense.

Tra le aree più colpite ci sono le contee costiere, tra cui Pinellas, Hillsborough, Manatee e Sarasota, nonché la contea interna di Hardee, dove quasi tutti le 9.600 utenze monitorate sono fuori uso. Le autorità hanno avvertito che i blackout potrebbero durare settimane.

URAGANO MILTON COLPISCE I TRALICCI A WELLINGTON, IN FLORIDA i danni dell uragano milton in florida

uragano milton florida