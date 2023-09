SORA GIORGIA HA TROVATO UN ALLEATO INASPETTATO NELLA SUA GUERRA A BERLINO SUI MIGRNATI: ELON MUSK – IL PROPRIETARIO DI “X” HA CONDIVISO UN TWEET CON UN VIDEO IN CUI SI VEDONO NAVI DI ONG TEDESCHE NEL MAR MEDITERRANEO CHE “RACCOLGONO IMMIGRATI CLANDESTINI DA FAR SBARCARE IN ITALIA. QUESTE ONG SONO SOVVENZIONATE DAL GOVERNO DI BERLINO” – E MUSK COMMENTA: “L’OPINIONE PUBBLICA TEDESCA NE È CONSAPEVOLE?”

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5 — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

«L’opinione pubblica tedesca ne è consapevole?». Con questa domanda, Elon Musk ha condiviso un video in cui mostra alcune navi di Ong tedesche nel Mar Mediterraneo «che raccolgono immigrati clandestini da sbarcare in Italia. Queste Ong – si legge nel testo che accompagna il video diffuso dall’account RadioGenoa – sono sovvenzionate dal governo tedesco. Speriamo che AfD vinca le elezioni per fermare questo suicidio europeo».

Parole che arrivano in giorni turbolenti nel rapporto fra Roma e Berlino, che si sono più volte scontrate sul tema dell'emergenza migratoria. Il tema cruciale resta quello dei finanziamenti alle Ong da parte del governo tedesco.

Nelle scorse ore, il governo italiano si era fatto sentire dalla Germania, nero su bianco, con una lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni al cancelliere Olaf Scholz, in cui si esprimeva «stupore» per il sostegno «con fondi rilevanti» e «non coordinato con il governo italiano» a organizzazioni non governative «impegnate nell'accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano».

«Nessuno fa la guerra alle Ong, ma non possono essere una calamita per gli irregolari, non si può trasformare l'Italia nel luogo dove le Ong portano tutti i migranti», ha detto ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Intanto, Elon Musk è intervenuto anche nel dibattito sull'emergenza immigrazione negli Stati Uniti, volando al confine con il Messico e incontrando politici e autorità locali per ottenere un quadro senza filtri della situazione. Con indosso un capello da cowboy, Musk ha visitato l'Eagle Pass in Texas. «Come immigrato negli Stati Uniti – ha dichiarato – sono estremamente pro-immigrazione».

«Credo sia necessario modificare il sistema dell'immigrazione illegale e consentire l'ingresso a chi lavora duramente, è onesto e può contribuire agli Stati Uniti. Allo stesso tempo non possiamo consentire a chi infrange la legge di entrare, non ha senso», ha detto Musk mettendo in guardia sul «collasso dei servizi sociali» se non si agirà presto sull'immigrazione senza controllo.

