Estratto dell'articolo di Alberto Dandolo per "Oggi" (15 agosto 2019)

La storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini procede a gonfie vele. I due sono infatti sempre più innamorati e complici. Gira voce, però, che un ex tentatore di Maria De Filippi, tale Rodolfo Salemi, sia assai attratto da Lady Salvini e che i due siano legati da antica amicizia. Sarà vero?

1 – SALVINI E FRANCESCA VERDINI ANCORA INSIEME? LE VOCI DI UNA ROTTURA E LA «SMENTITA» CON UN’USCITA PUBBLICA A PADOVA

Da www.corriere.it

È finita o no la breve ma molto chiacchierata storia tra Matteo Salvini e la 28enne Francesca Verdini? Difficile avere certezze. La prima uscita pubblica dei due insieme risale al 26 marzo, poco tempo dopo la rottura dell’ormai ex ministro con Elisa Isoardi. Neanche sei mesi ed ecco che iniziano a girare tra social e riviste di gossip voci che li darebbero già per separati. In un periodo, tra l’altro, già non facile per il leader della Lega, tra la crisi di governo e il probabile addio a elezioni in autunno.

Niente di certo, dicevamo. Non ci sono fonti che confermano o smentiscono, e nemmeno i due protagonisti hanno fatto dichiarazioni. Da Instagram o direttamente. Soprattutto, il 30 agosto la coppia si è presentata insieme alla festa del partito organizzata a Conselve, in provincia di Padova. Un’uscita pubblica che — senza parole, ma con gesti — sembrerebbe smentire voci e gossip.

Cosa raccontano i gossip

Che racconterebbero tutta un’altra storia. Ovvero: Francesca, figlia dell’esponente di Forza Italia Denis Verdini, si sarebbe innamorata di un altro. Un conterraneo: il toscano Rodolfo Salemi, detto Rudy. Anni 34, alle spalle ha accumulato sia numerose presenze televisive — ha partecipato a Uomini e Donne come tronista e poi a Temptation Island come «tentatore» — ma anche un abbozzo di carriera politica. Alle ultime elezioni comunali si è candidato nelle liste di Forza Italia in Versilia, dove è nato. Secondo le voci che continuano a diffondersi negli ultimi giorni, la 28enne avrebbe dunque deciso di lasciare Salvini per Rodolfo Salemi. Anche se, al momento, non c’è nessuna prova.

2 – VOCI DI CRISI TRA SALVINI E LA VERDINI. SPUNTA L’OMBRA DEL CONSIGLIERE RODOLFO SALEMI

Dario Pecchia per www.lanazione.it

In clima di governo giallorosso, il gossip nazionale passa da Viareggio. Nei giorni scorsi aveva iniziato a girare la voce di una rottura tra l’ex vicepremier Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini. Voci smentite ieri sera dalla coppia che si è fatta fotografare a cena sorridente alla festa della Lega a Padova proprio per mettere a tacere le illazioni. I pettegolezzi dilagati sui social volevano che la Verdini avesse stretto amicizia con Rodolfo Salemi, 30enne viareggino consigliere comunale (con delega allo sport) del Gruppo Misto. «No comment», è stata la risposta del protagonista che abbiamo contattato direttamente al suo telefono... bollente in queste ore.

‘Rudy’ preferisce deviare tutto sul suo ritorno alla politica cittadina dopo un anno da protagonista in tv. «Voglio parlare di altre cose perché il tempo del mondo dello spettacolo, per me, è finito – spiega –; ho vissuto esperienze bellissime, sono cresciuto tanto: è stato come fare un viaggio che mi ha lasciato della consapevolezza in più. Ora mi concentrerò sulla mia città, perché tra un anno ci sono le elezioni e ci sono diverse cose che vanno messe a posto. Se appoggerò Del Ghingaro? Ho grande stima per lui, ma le elezioni si basano sui programmi. Il mio obiettivo è rilanciare lo sport, dalla riapertura dello stadio a un beach stadium funzionante tutto l’anno».

Dopo aver fatto l’opinionista a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, il corteggiatore a Uomini e donne e il tentatore a Temptation Island, Salemi vuol tornare ad occuparsi di Viareggio. Dove è cresciuto, ha fatto le scuole e ha iniziato la carriera politica in Forza Italia, che lo ha portato a lavorare cinque anni in Regione e poi al Senato come assistente.

Poi è sceso in campo, risultando il più votato alle scorse comunali. Certo che, per Salemi, quello con la Verdini sarebbe stato un altro amore da copertina. Il bel Rudy ha una fama da latin lover dopo i flirt che gli erano stati attribuiti con Mara Fasone (a Uomini e donne) e Sara Croce (ex Madre Natura a Ciao Darwin). E ha collaborato con Denis Verdini, padre di Francesca.

