19 lug 2022 18:28

LA SORELLA DI GIOVANNI ALLEVI È STATA TROVATA MORTA IN CASA. L’IPOTESI PRINCIPALE È QUELLA DEL SUICIDIO – NON AVREBBE LASCIATO BIGLIETTI, MA SECONDO GLI INQUIRENTI SI TRATTA DI UN GESTO VOLONTARIO – MARIA STELLA ALLEVI FACEVA L’INSEGNANTE E ABITAVA DA SOLA AD ASCOLI PICENO – LA NOTIZIA ARRIVA IN UN MOMENTO GIA' COMLICATO PER IL COMPOSITORE, CHE STA AFFRONTANDO LE CURE PER UN TUMORE SCOPERTO UN MESE FA