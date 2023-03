2 mar 2023 17:33

SORELLA MIA, CHE SBORNIA! – IN POLONIA UNA SUORA UBRIACA SI È MESSA IN MACCHINA, NON HA DATO LA PRECEDENZA A UN'AUTO E L’HA PRESA IN PIENO - QUANDO È ARRIVATA LA POLIZIA, LA RELIGIOSA HA PROVATO A SCARICARE LA COLPA DELL'INCIDENTE SULL’AMICA CHE STAVA SUL SEDILE DEL PASSEGGERO. MA GLI AGENTI NON SI SONO FATTI INFINOCCHIARE. ALLA MONACA È STATA REVOCATA LA PATENTE PER 3 ANNI E DOVRÀ PAGARE UNA MULTA DI 428 EURO…